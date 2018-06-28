Совместный комфорт

В 2017 году балабановский муниципалитет впервые принял участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому в городе появились благоустроенные дворовые пространства и начали преображаться десятилетиями заброшенные пустыри, а администрация приобрела богатый опыт подготовки к этим работам и наладила прямой, доступный диалог с жителями.

Подведение итогов минувшего года позволило сделать определенные выводы. И главным из них стало отсутствие согласованности с управляющими компаниями. Получилось так, что придомовые территории радикально преобразились, а сами дома - нет. Поэтому еще в прошлом году, задолго до нового витка работ по благоустройству, власти города призвали управляющие компании включиться в работу. В частности, всем директорам УК было рекомендовано провести косметический ремонт многоэтажек, попавших в 2018 году под федеральное финансирование по программе.

И вот пришло время. Подрядные организации вышли на первые объекты и уже вовсю перекраивают внутридворовые пространства, а частные коммунальщики уныло наблюдают за происходящим со стороны. Казалось бы, в первый обход по адресам, который глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ провел еще на прошлой неделе, в день начала строительных работ, вместе с комиссией должны были отправиться и директора УК. Могли бы рассказать, какие с их стороны запланированы перемены в домах, благоустраиваемых в рамках «Комфортной среды». Тем более что изначально общий двор домов Лесная, 16 и Гагарина, 8 ожидал ремонта на средства, сэкономленные в результате проведения электронных торгов, а в итоге получил полное финансирование проекта плюс «добавку» из городского бюджета на бордюры, о замене которых заговорили члены комиссии, а не жители и УК.

Однако все ожидания провалились в очередной раз. Не увидев инициативы со стороны частных коммунальных компаний, замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ на этой неделе вновь призывал директоров двух компаний, обслуживающих дома, объединенные одним двором, - Риту ЧЕРНЫШЕНКО и Татьяну МАЛАШИНУ, привести в порядок хот бы фасады и входные группы пятиэтажек.

Конечно, глупо было ожидать, что две эти женщины тут же откликнутся и если не озвучат перечень уже запланированных работ по домам, то хотя бы пообещают начать работу в этом направлении. А потому глубокое молчание в ответ только подтвердило регулярный упрек в сторону балабановских УК от главы города Сергея СУДАКОВА в том, что они хорошо умеют только собирать деньги с жителей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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