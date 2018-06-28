Торговец пытался подкупить сотрудника боровского ОБЭП за 100 тысяч рублей

Как сообщает следственный комитет России по Калужской области, на днях по факту дачи взятки полицейскому было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина республики Азербайджан.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в одном из балабановских магазинов обнаружили наличие контрафактной продукции. В этот же день представитель этой торговой точки попытался дать полицейскому 100 тысяч рублей, за которые предлагал прекратить административное разбирательство и вернуть ему изъятый товар.

Однако сотрудник ОБЭП брать деньги отказался, доложив обо всем в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа, осмотревшая служебный кабинет и изъявшая данную сумму.

Предприниматель не стал отрицать содеянного и написал явку с повинной. Однако, учитывая сведения о личности подозреваемого, было решено его поместить в изолятор временного содержания. Следствие по этому делу продолжается.

Константин ЕРЕМЕНКО

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