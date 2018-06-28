Руководству балабановского ДК разрешили мечты без границ

Зданию балабановского Дома культуры в этом году исполнилось шестьдесят лет со дня строительства. За это время оно давно перестало отвечать требованиям города по вместимости и оснащению сцены, а также вспомогательных помещений.

Идею капитального ремонта ДК администрация отвергла по причине ее дороговизны. Тем более что новые площади не решали всех проблем очага культуры. А потому власти муниципалитета решили оставить на перспективу вопрос строительства нового объекта, а пока провести ремонт существующего.

Руководству учреждения культуры дали задание составить перечень необходимых работ и оснащения. Причем включить в список желаний рекомендовали все, что посчитают нужным, как грустно пошутили представители администрации, чтобы было, что вычеркнуть при рассмотрении заявки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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