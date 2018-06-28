28.06.2018

Кривчане приняли стройплощадку за свалку



В Боровском районе продолжают борьбу с мусорными завалами, которые внесены в интерактивную карту ОНФ. Однако, по словам заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА, сложность составляет то, что четких критериев определения «стихийная свалка» активисты народного фронта дать так и не смогли.

Поэтому местные коммунальщики вынуждены внимательно относиться к каждому сигналу о несанкционированном выбросе ТБО. В частности, на днях в службу ЕДДС поступило сообщение из деревни Городня, правда, затем оказалось, что тревога была ложной. Как пояснил глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, в данный момент там идут работы по созданию спортивной площадки.

- В этом году мы делаем насыпь, а со следующей весны будем устанавливать спортивные объекты. Так что это не мусор, а земля. Почему-то, когда возле того места действительно сваливали плиты и мусор, никто ничего не видел, а вот когда мы стали делать здесь площадку, то люди сразу забеспокоились, - отметил Алексей Витальевич.

Константин ЕРЕМЕНКО

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