Борьба с незаконной рекламой превратилась в сизифов труд

В Боровском районе продолжается работа по борьбе с незаконными рекламными конструкциями. За последнее время они были демонтированы в таких поселениях, как Совьяки, Кривское, Балабаново, Ермолино, Асеньевское. Правда, в некоторых местах новые таблички вместо убранных появились достаточно быстро.

Например, в Кривском настоящей проблемой стали объявления о продаже бетона. Уже при попытке их демонтажа поблизости оказались представители данного предприятия, которые с недоумением стали интересоваться у представителей администрации, что же они делают. А уже через два часа там же висела новая реклама такого же содержания.

- Это сизифов труд. Мы предпринимаем меры, тратим средства, силы и время на устранение несанкционированных объявлений, в том числе на столбах, деревьях, заборах. А затем все это появляется заново, потому что, несмотря на то, что в них указаны контактные телефоны для потенциальных клиентов, привлечь таких «бизнесменов» к ответственности невозможно, - заметил глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

Поясним, что размещение на таких объявлениях номеров телефонов конкретных абонентов не является прямым доказательством того, что именно данный человек повесил табличку с рекламой.

Одним из вариантов борьбы с подобными нерадивыми предпринимателями может стать блокировка указанных ими телефонов, и в данный момент районные власти прорабатывают такую техническую возможность.

Константин ЕРЕМЕНКО

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