Подпевая всем селом

День села - это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной семьи односельчан, которые непременно знают друг друга и друг о друге. В минувшие выходные в совхозе «Боровский» прошел такой праздник, где все было, как полагается: и чествование жителей, и лотерея, и ароматный чай с вкусным вареньем, и, конечно же, концерт местных артистов.



Праздник открыла глава сельского поселения Людмила КРАСНИКОВА, которая пожелала безоблачного неба над головой, бесхлопотной жизни и быстрого решения всех проблем.

Поздравления с изумрудной свадьбой (55 лет) принимали семья ЛЕКАРКИНЫХ - Николай Федорович и Серафима Александровна, а также семья РЯБИНИНЫХ - Станислав Васильевич и Марина Серафимовна.

Не забыли и семьи, отметившие рубиновые, коралловые, жемчужные, серебряные свадьбы. Всех юбилейных пар этого года не перечислить, можно только радоваться и, может быть, чуть-чуть позавидовать такой богатейшей россыпи сокровищ совхоза «Боровский».

А праздник на крылечке местного ДК продолжался. Дети играли в шашки, катались на лошадках, участвовали в мастер-классах, рисовали. Взрослые лакомились вареньем, пили чай и активно участвовали в праздничной программе.

Как водится, не забыли поздравить с праздником и самых маленьких жителей этого населенного пункта, родившихся в 2018 г., и, конечно же, людей, имеющих богатый жизненный опыт - старейшин, долгожителей села.

В общем, поздравлений, награждений и подарков было не счесть, что и понятно - у села славная история, ее жители всегда отличались трудовыми достижениями, активным участием в общественной жизни.

А все поздравления, музыкальные и танцевальные номера щедро приготовили для селян талантливые артисты Дома культуры. Дети так замечательно пели, что публика наградила их не только аплодисментами, но и одобрительными криками: «Молодцы!»

Жители с удовольствием подпевали выступающим и танцевали, радовались за награжденных односельчан. Все было, ярко, зрелищно, волнующе. День села, как всегда, получился очень веселым, душевным, по-семейному теплым.

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