Пограничное состояние

Министерство обороны затягивает передачу Митяевского военного городка в Калужскую область

История с переводом бывшего закрытого военного городка Наро-Фоминск-11 (Боровск-1) под крыло Калужской области тянется уже много лет, однако пока практически не сдвинулась с мертвой точки. Жители 13 пятиэтажных домов, по сути, оказались в заложниках данной ситуации и вынуждены жить в обстановке полной разрухи и запустения.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТАТУС

Проблем в Митяеве (городок так называют в связи с близостью к одноименной деревне) сегодня огромное количество, что неудивительно. После 2009 года, когда населенный пункт потерял свой прежний статус, военные практически перестали вкладывать в его обустройство средства, и за прошедшее с тех пор время городок превратился в бесхозную территорию. Разбитые дороги, перебои с водоснабжением, год за годом приходящие в упадок дома - это и многое другое стало привычной головной болью для проживающих здесь людей.

Еще два года назад калужские власти предложили Министерству обороны передать городок в Боровский район. Военных эта идея вроде бы устроила, но никаких реальных поползновений для ее реализации так и не было предпринято. Поэтому Митяево фактически зависло между двумя регионами и превратилось в город-призрак с неопределенным статусом и неясным будущим.

- Основной волнующий нас вопрос - это административно-территориальная принадлежность и правовой статус населенного пункта. Из этого вытекают уже все остальные проблемы коммунально-бытового характера. Министерство обороны везде кричит, что это их городок, и они тут собственники. Но если это так, то выделяйте тогда деньги и обслуживайте это все должным образом! - говорит активист Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Что касается вхождения в Боровский район, то, как признается Сергей, местные жители, среди которых немало пенсионеров, вовсе не мечтают о такой перспективе, поскольку опасаются, что их льготы, пенсии и прочие социальные преимущества в Калужской области будут урезаны.

- Половина жителей городка - это граждане пожилого возраста. Если сравнить социальные льготы, предоставляемые правительством двух регионов, то становится ясно, что Московская область предпочтительнее. Хотя определенные плюсы, конечно, есть и в Калужской области. Просто у людей ведь никто и не спрашивает их мнения, - делится своими соображениями Сергей.

Однако, по его словам, поскольку наши власти полны решимости забрать их под свое крыло, то необходимо продемонстрировать такое намерение не только на словах, но и на деле.

- Если уж мы находимся на территории вашего района, то помогайте нам хоть как-то, изыскивайте какое-то внебюджетное финансирование! Это же все делается на усмотрение руководства района, и если будет указание, то деньги можно потратить хоть на Крым, хоть на городок, - считает Сергей Григорьев.

ДВА ВАРИАНТА

Впрочем, обслуживание городка остается прерогативой военной части. Район же в этом участия не принимает, иначе его действия можно было бы назвать нецелевым использованием средств. Тем не менее, в последнее время разговоры о передаче Митяева вновь активизировались, правда, пока лишь со стороны Калужского региона. Например, на днях в Митяево выезжала группа чиновников во главе с заместителем губернатора Калужской области Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ. Однако, как рассказал глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, каких-либо решений по итогам мероприятия вынесено не было.

- Собственником остается Министерство обороны, и пока от него никаких действий не последовало, - заявил Николай Константинович.

Главным препятствием для передачи Митяева Боровскому району является отсутствие исправной инфраструктуры. Причем понимания по данному вопросу от военных пока добиться не удалось.

- Эти объекты должны быть отданы нам либо с текущим финансированием, либо в нормативном состоянии. Министерство обороны пока не сделало ни того, ни другого. Оно просто хочет нам все отдать. А там - разбирайтесь, как хотите, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации Боровского района по ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Не помогают пока даже ссылки боровских чиновников на указ Президента РФ, где говорится, что передаваемая в подобных случаях собственность должна поддерживаться в эксплуатационном виде. Причем, похоже, боровские власти уже вполне смирились и готовы взять городок даже в его нынешнем состоянии, за исключением очистных.

- Еще в 2015 году с иском о необходимости построить очистные выходила военная прокуратура, и было соответствующее решение Пресненского районного суда города Москвы, которое до сих пор не исполнено, - отметил Алексей Степанов.

БЕЗ КОНКРЕТИКИ

Тем не менее, даже после предполагаемого присоединения Митяева, необходимость его благоустройства никуда не денется, и, как не раз подчеркивал Николай Галенков, не имея поддержки областного и федерального правительства, надеяться на что-либо будет очень сложно.

- Там нужны очень большие деньги. Без средств федеральной программы мы ничего сделать не сможем. Но пока еще предстоит решить все юридические аспекты, - рассказал нам Николай Галенков.

Впрочем, в Боровском районе уже начали прикидывать перспективы включения в свой состав нового населенного пункта. Например, директор управляющей компании «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ объявил, что готов взяться за митяевский жилой фонд. Правда, в этом случае сразу возникает масса вопросов, ведь одно дело - действовать в пределах Балабанова-1, а совсем другое - брать на обслуживание достаточно удаленные дома. Как быть, если зимой там срочно потребуется расчистить проезд или случится какой-либо форс-мажор? Впрочем, сам Руслан Викторович никаких сложностей в этом не видит.

- У нас в городке свой трактор тоже появился далеко не сразу, поэтому заказывали технику в Боровске. К тому же Митяево находится не так уж и далеко, поэтому никакой проблемы в этом нет. А если говорить о сантехниках и электриках, то они у нас все мобильные, - говорит Руслан Викторович.

При этом в своих рассуждениях он делает одну важную оговорку - в Митяево он пойдет только в случае согласия жителей на приемлемые тарифы. Иначе привести в порядок столь запущенное место не получится.

- Инженерные сети там не функционируют, электрика и весь организм домов просто мертвые. Там предстоит серьезная работа, и без соответствующего тарифа никакого результата не добиться. Нужно проводить с жителями собрания и объяснять им это. Так что со своей стороны я просто говорю о том, что готов рассмотреть данный вариант, но ни о какой конкретике пока говорить не приходится, - пояснил Руслан Жадьков.

Впрочем, учитывая, что значительную часть населения Митяева составляют пенсионеры, вряд ли они пойдут на одобрение роста коммунальных платежей. Пока же это в любом случае лишь теоретические разговоры.

Между тем, уже не за горами новый отопительный сезон, и жителям военного городка остается только в очередной раз надеяться, что грядущая зима не принесет им новых сюрпризов, ведь, по большому счету, они не нужны ни военным, ни чиновникам. Однако Николай Галенков имеет по этому поводу иное мнение.

- Дело не в том, хотим или не хотим мы брать этот населенный пункт на обслуживание. Просто здесь все зависит от Министерства обороны, - резюмировал Николай Константинович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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