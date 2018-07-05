Новый балабановский Знак почета получил скандальную славу

В начале года депутаты балабановской Городской Думы утвердили новую награду - знак «За особые заслуги перед городом Балабаново». Вручать его планировали самым достойным гражданам, внесшим ощутимый вклад в дело процветания муниципалитета.

Однако хорошая идея во время рассмотрения кандидатов обернулась локальным скандалом, который получил неожиданное продолжение на минувшей неделе.

НЕ ПРИЗНАЛИ

Первые награды, которые не несут за собой никакого финансового сопровождения, были вручены на День города, 12 июня. В число «признанных» попали директор СОШ №1 Людмила КНЯЗЕВА, технический директор ООО «СВ-Дубль» Сергей СВИРИДЕНКО и экс-директор ДК Василий БАЛАБИН.

Администрация и профсоюзный комитет школы №3 предложили наградить депутата Городской Думы Николая ГУСЕВА. Но эта кандидатура стала поводом для неожиданного скандала, спровоцированного самим кандидатом на почет.

Коллеги по депкорпусу, пусть не единогласно, но все же сочли работу Николая Ивановича в качестве народного избранника весомой, однако посчитали, что присуждать ему Знак почета в данной ситуации неэтично. Большинство парламентариев, которым хватило голосов для того, чтобы оставить Гусева без знака «За особые заслуги перед городом», решили, что награждать действующего депутата неправильно.

Николай Иванович в этой ситуации не стал тихо дожидаться решения своей судьбы. Напротив, пытался своими денежными аргументами, - рассказав, сколько он уже потратил и сколько потратит еще на спонсорскую поддержку города, уговорить коллег вручить ему знак. Однако выбранная тактика только возмутила коллег, которые проголосовали «против», а Гусев от обиды покинул зал до окончания официального заседания Думы 31 мая.

НЕДОДАЛИ

Спустя месяц на официальном заседании ГД, состоявшемся 28 июня, тема новой балабановской награды вновь неожиданно всплыла. На этот раз поводом стало письмо на имя главы города Сергея СУДАКОВА, присланное одним из награжденных - экс-директором Дома культуры Василием БАЛАБИНЫМ.

Из обращения, которое спикер ГД зачитал коллегам, следовало, что Василий Фролович отказывается от полагающейся ему награды. По его мнению, депутаты недооценили вклад его супруги Анны БАЛАБИНОЙ, все годы работавшей вместе с ним и, следовательно, тоже имеющей отношение к развитию культуры города и заслугам Василия Фроловича. И если наградить обоих не представляется возможным, то он отказывается и от своего Знака почета.

Если во время голосования за кандидатуру Балабина балабановские парламентарии проявили безоговорочное единодушие, то данное известие раскололо представительный орган на два эмоциональных лагеря. Михаил КЛЮЕВ тут же заявил, что депкорпус просчитался и, действительно, недодал наград. А потому необходимо вручить еще один знак, естественно, Анне Балабиной. Но глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ, с которым согласились многие народные избранники, тут же отметил, что, несмотря на очевидные заслуги Василия Фроловича, вместе с ним в ДК работали много людей, но отметить решили только директора как руководителя учреждения культуры, сумевшего аккумулировать все таланты своих сотрудников.

Кроме того, депутаты 31 мая голосовали за кандидатов, выдвинутых на награждение, а Анны Ефимовны среди таковых не оказалось.

НА ДОРАБОТКУ

Ситуация сложилась неоднозначная. Ведь если оставить письмо без ответа, получается, что город навязывает свою награду человеку, который не желает обладать ею. Но, с другой стороны, - заслуги очевидны, и мнение депкорпуса о серьезном вкладе Василия Фроловича в развитие местной культуры единогласно.

Сергей Судаков, было, предложил проголосовать: принять отказ Балабина или нет? И, несмотря на то, что парламентарии явно обиделись и подняли руки за согласие забрать присужденную ранее награду, «голосов» все же не хватило, чтобы решение было принято. В результате знак «За особые заслуги перед городом Балабаново» так и остался числиться за Василием Балабиным, но исключительно на бумаге, поскольку на торжественное вручение 12 июня он так и не пришел.

Второй скандал за один календарный месяц на одну и ту же тему только укрепил местных депутатов во мнении, что они действительно поторопились и не слишком вдумчиво отнеслись к Положению, прописывающему процедуру выдвижения кандидатов, представление документов, а теперь и реакцию в случае отказа от награды.

Исправить свою недоработку парламентарии решили сразу после каникул, на комиссии, которая состоится уже в августе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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