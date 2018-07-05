Час пустоты

В Балабанове провели рейд с кратковременным эффектом.

Отсутствие должного количества автомобильных стоянок считается в Балабанове одним из самых болезненных вопросов. Автомобилисты зачастую вынуждены бросать свой транспорт где вздумается, а сотрудники ГИБДД порой смотрят на эту проблему сквозь пальцы, объясняя в приватных беседах, что физически не могут за всем уследить, поскольку у них не хватает времени и ресурсов. Все, что им остается, - это устраивать время от времени показательную «порку» нерадивых автолюбителей.

ТРЕХТЫСЯЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Проблемная ситуация с парковкой транспорта в запрещенных местах была в очередной раз поднята сначала на районной, а потом и на городской планерке. В ходе нее глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ и заместитель начальника боровской полиции по охране общественного порядка Александр ТИХОНОВ договорились провести рейд и продемонстрировать водителям всю суровость и неотвратимость правил дорожного движения. В назначенный день для этой цели «отрядили» инспектора ДПС по Боровскому району Алексея СУХАРЕВА.

В качестве точки «вылазки» выбрали ул. 1 Мая, где по обочине дороги, начиная от перекрестка с улицей 50 лет Октября ежедневно стоит вереница машин.

- Особенно в выходные дни картина просто удручающая. Многие, кто приезжают на рынок или почту, оставляют автомобили на улице 1 Мая под знаком «Остановка запрещена». Сложно с ними что-либо делать, потому что в городе очень мало парковочных мест, - признался нам Алексей Николаевич.

Вот и в день проверки для ГИБДД было настоящее раздолье, как говорится: штрафуй - не хочу.

Видеть здесь человека с полосатым жезлом приходится не слишком часто, поэтому водители предпочитают в полной мере пользоваться вседозволенностью. Тем интереснее было смотреть на округленные при виде инспектора глаза людей, уже собиравшихся, как обычно, бросить на проезжей части своего железного коня. Одни из них достаточно быстро соображали, что к чему и тут же проезжали мимо. Другие останавливались, прикидывали шансы стать фигурантом протокола, после чего все-таки отправлялись дальше.

Тем, кто к приезду гаишника уже успел покинуть свой транспорт и теперь возвращался к нему, повезло меньше. Несмотря на то что некоторым все же удалось незаметно улизнуть, двум водителям все-таки пришлось получить законное наказание - штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Впрочем, этим показательная акция и ограничилась, поскольку дорога чудесным образом в течение 20 минут очистилась, за исключением нескольких припаркованных кем-то автомобилей, убрать которые было затруднительно. Дело в том, что, как объяснил полицейский, один имеющийся в распоряжении гаишников эвакуатор использует лебедку, что может повредить машины с автоматической коробкой передач при транспортировке, а другой, более удобный и современный, оказался в неисправном состоянии.

НАДОЕЛО ВСЕМ

Наблюдать за дорожным произволом устали уже все, включая, в первую очередь, жителей близлежащих к проезжей части домов. Например, проходившая мимо старшая по дому 2/1 на ул. 50 лет Октября Светлана ФЕДОТОВА тоже поддержала инициативу гаишников, поскольку ее угловую трехэтажку тоже регулярно оккупирует припаркованный транспорт.

- Особенно тяжело летом, когда московские дачники паркуются во всех дворах. В центре тоже все ужасно, он очень загружен, учитывая рынок и магазины. Власти прекрасно осведомлены об этой проблеме, но не знают, как ее решить, поскольку расширить площадь не представляется возможным, - отметила Светлана Николаевна.

На сегодняшний день в центре Балабанова толком нет ни мест под парковку, ни действенных механизмов борьбы с нарушителями ПДД. Разовые акции устрашения совершенно не способны кого-либо напугать, а приучить нарушителей к порядку можно будет разве что в случае, если Алексей Сухарев не просто один раз выпишет протокол двум провинившимся, а разобьет на улице 1 Мая палатку и самоотверженно начнет нести круглосуточное дежурство.

Другим, более реальным, выходом из положения могли бы стать видеокамеры с предостерегающей табличкой, но для администрации это дорогое удовольствие. А потому рассчитывать на изменение ситуации пока не приходится.

Кстати, практически сразу после отбытия инспектора ДПС, дорогу как ни в чем не бывало вновь облепили машины.

Константин ЕРЕМЕНКО

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