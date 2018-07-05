Доклад «О коррупции» не дождался Артема Тарутина

Не так давно в Балабанове мог разгореться очередной коррупционный скандал. Причем под подозрение в нечистоте помыслов и поступков попали вполне себе культурные люди - директор ДК Ирина НИКИФОРЕНКО и ее куратор - замглавы администрации города Нина ФИЛАТОВА.

Выражаясь языком спорта, в ситуации был взят тайм-аут до окончания проверки учреждения культуры Контрольно-счетным органом муниципалитета. И вот на днях наступила развязка этой затянувшейся «игры», главный участник которой так и не вышел «на поле».

ЗАБИЛ?

Развязка «культурного» коррупционного скандала пришлась на самый разгар Мундиаля, который депутат Артем ТАРУТИН, как человек спортивный, пропустить не мог. 27 июня он выложил на своей странице в социальной сети фото с супругой и с бейджем футбольного болельщика на груди на фоне стадиона «Казань-арена», где в этот день Корея громила Германию. А потому, когда он не явился на очередное заседание Городской Думы днем позже - 28 июня, коллеги предположили очевидность того, что Артем Викторович «забил» на дарованные избирателями полномочия, решив принести их в жертву спорту.

Возможно, у Тарутина была и другая, более веская причина для пропуска думского заседания. Но все равно его отсутствие выглядело очень странно, поскольку в повестке дня значился отчет КСО о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУ «Балабановский Дом культуры». Информация, которую должна была озвучить председатель данного органа Юлия ПОЛЯКОВА, в первую очередь обещала стать интересной для этого молодого парламентария, поскольку именно он весной текущего года разместил в сети интернет пост, которым пошатнул в глазах общественности репутацию Ирины Никифоренко и Нины Филатовой.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Собственно говоря, то, что в этот день обнародовала Юлия Полякова, Артему Тарутину точно бы не понравилось. Согласно плановой проверке ДК, за период деятельности с 2015 по 2017 годы КСО нарушения выявил, но касались они времени руководства предшественника Ирины Никифоренко, да и то уже были исправлены. Обвинения в коррумпированности, основанные на том, что, по мнению Артема Викторовича, нынешний директор ДК закупала необходимые для учреждения товары «у своих друзей», тоже не нашли подтверждения. Тем не менее, Юлия Полякова рекомендовала увеличить объем закупок на конкурсной основе по той причине, что это может сэкономить бюджетные средства. Впрочем, ничего предосудительного со стороны закона не нашлось и в том, что балабановский ДК регулярно брал в аренду аппаратуру для уличных мероприятий у предпринимателя Александра БАЛАБИНА.

А в завершение выступления председатель КСО вообще особо отметила высокий уровень грамотности в финансово-хозяйственной деятельности со стороны главного бухгалтера и действующего директора Дома культуры.

В общем, отчет оказался совсем печальным для депутата Артема Тарутина. Впрочем, задолго до его появления он уже обозначил свое недоверчивое отношение к местной проверке, завив, что ничего особенного от нее не ждет.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Как бы то ни было, но итог КСО - официальный документ, а значит, служит доказательством того, что и Ирина Никифоренко, и Нина Филатова, никакие не коррумпированные чиновницы, а должностные лица, честно исполняющие свои обязанности. А из этого уже следует, что Артем Викторович погорячился, когда начинал свою антикоррупционную войну, и теперь, как любому порядочному мужчине, за свои несправедливые слова ему необходимо извиниться.

Решится ли молодой депутат на такой поступок - опубликовать опровержение на свой же пост, неизвестно. Как, впрочем, и то, готовы ли оскорбленные женщины простить Тарутина, не прибегая к иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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