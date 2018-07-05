Закат бесплатной медицины

Центральную районную больницу подталкивают к самоокупаемости.

К проблемам государственной системы здравоохранения уже все давно привыкли. Ситуация такова, что получение качественной и притом бесплатной медицинской услуги стало большой удачей. И дело совсем не в квалификации врачей, многие из которых вынуждены работать на износ, а в бедственном финансовом положении медицинских учреждений, вынужденных ради выживания осваивать коммерческую стезю.

К сожалению, не является в этом плане исключением и боровская «Центральная районная больница».

МИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ

Сегодня уже никого не удивляет наличие кассы в таком, казалось бы, главном учреждении бесплатной медицины, как балабановская городская поликлиника. Следствие этого - в коридорах перед врачебными кабинетами постоянная «война» между пациентами, имеющими талон электронной записи, и теми, кто идет без очереди, поскольку заплатил деньги. Собственно, с прейскурантом цен может ознакомиться любой желающий на интернет-сайте боровской ЦРБ - здесь предлагается самый широкий спектр доврачебной, амбулаторной и прочей медпомощи.

А вот что касается бесплатного направления, то здесь все гораздо сложнее - порой даже записаться на прием бывает весьма проблематично. Делать это нужно ну очень заранее, а если хоть немного «проспать», то все места тут же будут заняты. Особенно тяжело приходится пенсионерам, зачастую не пользующимся электронной записью.

К примеру, как поделился с нашей редакцией 79-летний житель Балабанова Николай ЗИНОВЬЕВ, бесплатная медицина - недоступная роскошь.

- Я пытался попасть к стоматологу в июне. В поликлинике мне указали день записи, и я пришел туда в 8:30 утра. А мне говорят, что все места уже заняты, и теперь нужно ждать следующего месяца и записи на него. Ну что это такое?! - негодует Николай Сергеевич.

Вот и получается, что рамки государственного здравоохранения постепенно сжимаются, заставляя людей обращаться в частные клиники. Впрочем, главный врач Центральной районной больницы Владимир ЛОГУТЕНОК на планерном совещании администрации сам признал, что его учреждение в данный момент тоже вполне можно отнести к таковым.

А происходит это в первую очередь от бедственного финансового положения ЦРБ, которое в долгах как в шелках. В частности, прокуратура Боровского района установила, что больница имеет задолженность по оплате осуществленных государственных контрактов на общую сумму более 28 млн рублей. В связи с чем Владимиру Логутенку вынесено соответствующее представление.

ВСЕ ДОХОДЫ ИДУТ НА ЗАРПЛАТУ

По словам Владимира Александровича, основная часть озвученного долга составляют затраты на медикаменты, бензин и т.д., а также более 4 млн руб - за коммунальные расходы. Основные же свои доходы учреждение вынуждено тратить на медработников.

- Практически 95% того, что мы зарабатываем, уходит на выполнение майских указов по зарплате. Ее, к сожалению, повысили. Говорю «к сожалению», потому что под нее не дали денег. К тому же, нужно еще гасить коммуналку. Как бы это нехорошо ни звучало, но получается, что мы сегодня как коммерческая структура, - отметил Владимир Александрович.

На наводящий вопрос о том, что ЦРБ, по сути, подводят к самостоятельному добыванию денег, от главного районного врача последовал вполне определенный ответ:

- Так и есть. Мы зарабатываем. Другого выхода у нас нет, потому что мы не имеем бюджетного финансирования. Что касается наших планов, то в прошлом году за счет субвенций областного бюджета коммуналка была погашена, в этот раз, наверное, пойдем по такому же пути. Данный вариант прорабатывается, - сказал Владимир Логутенок.

Причина столь плачевного положения дел, по его словам, заключается также в слишком больших тратах за услуги ЖКХ, которые возросли чуть ли не в 2 раза после открытия балабановской поликлиники. Причем, как рассказал Логутенок, никаких дополнительных дотаций даже после ввода в эксплуатацию нового огромного объекта получить так и не удалось. Спрашивается, для чего же тогда отгрохали такое здание?

- Складывается впечатление, что у нас не Центральная районная больница, а какая-то шахта, где вы добываете деньги, чтобы рассчитаться с поставщиками услуг, - возмутился глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Владимиру Логутенку в ответ оставалось лишь развести руками:

- Так и есть, - заключил Владимир Александрович.

При этом ЦРБ по-прежнему остается государственным бюджетным учреждением, но, чтобы как-то свести концы с концами, вынуждено переходить на коммерческие рельсы. Местная власть, хоть это и не ее прерогатива, по возможности тоже старается оказывать медикам хоть какую-то помощь. Например, в прошлом году район выделил им более 5 миллионов рублей, однако кардинально решить проблему это в любом случае не позволяет.

Константин ЕРЕМЕНКО

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