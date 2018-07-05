05.07.2018

Накануне Дня города боровчане похвастают урожаем



18 августа Боровск отметит свое 660-летие. К этому дню организаторы праздника начали готовиться давно, поэтапно приглашая жителей города к участию в различных мероприятиях.

Одним из традиционных событий, приуроченных ко Дню города, стала выставка-конкурс «Дары земли Боровской», на которой огородники демонстрируют урожай, выращенный на своих приусадебных участках.

Экспонатами этой выставки становятся фрукты, овощи, ягоды и цветы, а также съедобные икебаны и фотографии благоустроенных садовых участков. Оценить труд всего дачного сезона приходят не только единомышленники - увлеченные огородничеством боровчане, но и конкурсная комиссия, которые в различных номинациях определяет победителя.

В этом году призы и диплому будут вручены в трех категориях, две из которых поделятся на внутренние номинации. Так, в разделе «Цветы и растения» будут выбраны самое удивительное растение или цветок, лучшая композиция, лучший букет, самое экологичное растение или цветок, интересный ландшафтный дизайн участка или цветника (в данном случае оценку жюри вынесет по представленным фотографиям).

В разделе «Овощи, фрукты» оценят самый крупный плод, необычный цвет или форму, композицию из овощей или фруктов, экзотического представителя флоры, выращенного на просторах Боровска, а также фигуры, выполненные из даров огорода.

Отдельным пунктом значится награда «За верность традициям боровского огородничества».

Каждый участник выставки-конкурса должен представить свой урожай, планируемый для оценки жюри, в период с 13 по 15 августа с 10.00 до 16.00 в центре социальной помощи пожилым людям и инвалидам - по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 22. Контактное лицо - БОКОВА Елена Павловна. Телефон для справок 4 27 61. По представленным материалам конкурсная комиссия 17 августа определяет победителя в каждой номинации. Награждение состоится в тот же день, в 12.00.

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