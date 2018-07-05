Школы Ворсина и Балабанова готовятся урезать свои территории

Глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ не так давно поднимал перед районной властью вопрос о передаче в собственность поселения участок, относящийся к местной школе, что позволит вкладывать средства в его благоустройство и установить там спортивную площадку. С аналогичной инициативой по школе №2 на ул. Дзержинского выходил и балабановский градоначальник Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Как рассказал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, в Ворсине работы по данному вопросу уже начаты, и приглашены для разметки территории кадастровые инженеры. Тот же процесс идет в Балабанове-1, правда, там, по словам Алексея Васильевича, есть некоторые сложности.

- Футбольное поле передать нельзя, потому что тогда нарушаются требования СанПиН по площади земельного участка под школой в расчете на одного ребенка, - отметил Алексей Гераськин.

Впрочем, по его словам, возле учреждения есть большая площадка, часть которой как раз и можно отдать городу.

Константин ЕРЕМЕНКО

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