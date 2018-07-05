Жалуйтесь вовремя

Жители Балабанова в большинстве своем люди не назойливые и достаточно терпеливые, а потому напоминают властям города о себе исключительно тогда, когда волнующая их ситуация близка к критической. Так, за последний месяц особые переживания всколыхнули сначала жителей улицы Кооперативной, а затем и Московской.

По последнему адресу балабановцев крайне беспокоят состояние главной детской площадки и строительство сетевого магазина, граничащего с местом детского досуга. Здесь большинство предназначенных для развлечения элементов пришло в аварийное состояние. Естественно, изуродовать игровой комплекс, установленный всего два года назад, помогли и местные «детки». Но полномочий города по содержанию своего объекта и ответственности за него никто не отменял. А потому Вячеслав ПАРФЕНОВ пообещал не только отремонтировать детскую площадку, но и проверить застройщика - не вышел ли он за границы территории, предусмотренной для ведения строительства объекта.

Жителей улицы Кооперативной не на шутку напугали планы местной администрации по строительству сквера, который пройдет по заросшему пустырю между пятиэтажными домами и частным сектором. Несмотря на то что на рейтинговом голосовании, состоявшемся 18 марта, данный проект занял второе место, его грядущая реализация показалась живущим здесь частникам концом их голубой мечты.

В частности, жители улицы Кооперативной, до которых еще не дошла обещанная газификация, боятся, что строительство сквера отрежет им подъездные пути для техники, задействованной при прокладке газопровода, проект которого уже имеется, но пока не исполняется.

На эти опасения отреагировал архитектор города Всеволод НЕРУШЕВ, который заверил, что в этом году муниципалитет собирается благоустроить только часть предполагаемого под сквер пространства - территорию между частным сектором и домом № 3 на ул. Боровской. Это никак не повлияет на ожидаемые работы по газификации улицы. Более того, пока они не будут закончены, к следующему этапу благоустройства никто приступать не будет.

Между тем хочется заметить, что большинство проблемных ситуаций возникает из-за скромности горожан, которые не реагируют оперативно звонком или обращением в администрацию и своим окружным депутатам, боясь лишний раз побеспокоить их «пустяками». А потому напомню, что именно для решения значимых и незначительных, на первый взгляд, вопросов вы, уважаемые балабановцы, и выбирали своих депутатов, а те - главу администрации, формировавшего исполнительно-распорядительный орган муниципалитета. Так что милости просим, жалуйтесь!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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