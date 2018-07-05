Административно-техническим комиссиям пока не по зубам свалки и арбузные развалы

В Боровском районе продолжают вести борьбу со стихийными свалками, обозначенными активистами ОНФ. Как рассказали руководители поселений, некоторые из этих мусорных завалов находятся в лесных массивах, и устранять их должны представители Боровского лесничества. Другая часть свалок уже расчищена, но пока не исчезла с интерактивной карты ОНФ. Зато новые объекты наносятся туда с завидной регулярностью.

Однако привлечь к ответственности тех, кто занимается незаконным выбросом ТБО, пока не получается. Тем более что административно-технические комиссии не могут проводить расследования, чтобы устанавливать виновных. А у полиции, которая имеет такие полномочия, хватает и других забот. Тем не менее прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ призвал чиновников не перекладывать ответственность за данную деятельность на правоохранительные органы.

- Нереально поставить участкового у каждого забора и у каждой дороги. Мы проанализировали работу административно-технической комиссии и увидели, что ни одного протокола она по свалкам не составила. К тому же у нас в природоохранной сфере есть достаточное количество контролирующих органов, которым можно направлять зафиксированные факты, - признался прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ.

Еще один пункт, в котором АТК пока не добилась успеха, это борьба с торговлей вдоль автомобильных дорог. Как признался заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по Боровскому району Александр ТИХОНОВ, новые подобные объекты возникают с регулярной периодичностью. Например, в Боровске появились уже 3 таких точки - две на улице Некрасова и одна на улице Коммунистической. В связи с этим Александр Владимирович призвал чиновников к совместной работе по устранению этого явления.

- Пока там стоят маленькие лотки, но скоро могут приехать фуры, а это повлечет возникновение аварийной ситуации. Давайте совместно как-то с этим бороться, - обратился Тихонов к боровским чиновникам.

Константин ЕРЕМЕНКО

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