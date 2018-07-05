В Балабанове займутся программой по реанимации площадок ТБО

В балабановском муниципалитете весьма остро стоит проблема мусорных площадок. Места для сбора ТБО в городе не обновлялись многие годы, из-за чего они пришли в безобразный вид. Как прокомментировал зам главы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ, благоустройство дворовых пространств сводится на нет из-за присутствия рядом таких площадок.

Однако в 2018 году в бюджете города заложено всего 200 тыс. рублей на приобретение новых контейнеров, что не решает проблему города. А потому на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты договорились с администрацией о разработке муниципальной программы по реконструкции площадок ТБО. Подготовить ее планируют к октябрю, чтобы в ноябре, при работе над бюджетом 2019 года, заложить необходимые средства.

Вероятно, программа станет долгосрочной, поскольку за один год реанимировать свое имущество муниципалитету окажется не по карману. Однако депкорпус уже выразил свою поддержку, согласившись с тем, что до тех пор, пока площадки ТБО не станут современными и чистыми, никакие программы по благоустройству не смогут радикально изменить облик дворовых пространств.

Тем не менее, муниципальная программа, даже при полном ее финансировании, не решит проблему чистоты дворовых пространств. А потому вторым пунктом этой задачи стоит определение эксплуатанта, то есть того, кто будет в дальнейшем отвечать за содержание и ремонт мест сбора ТБО.

В администрации хотят возложить эти обязанности на управляющие компании, поскольку именно они отвечают за придомовые территории, на которых зарабатывают. А потому именно УК должны взять на себя и этот объем работы, так как контейнерные площадки оборудуются для конкретных домов.

Поскольку в городе практически все места сбора мусора рассчитаны на несколько многоэтажных домов, управление которыми осуществляют разные частные коммунальщики, Михаил Иванов посоветовал директорам УК заранее разработать механизм взаимодействия на общих территориях.

Особого воодушевления на сей счет не последовало, а потому неизвестно, как и когда управляющие компании города подойдут к поставленной задаче. Однако, учитывая, что содержание новых объектов сулит им дополнительный доход, поскольку тариф на «мусорную» услугу может возрасти, не трудно предположить, что муниципальным властям еще предстоит непростой разговор с директорами УК, которые вряд ли постесняются высоко оценить свои услуги для населения.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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