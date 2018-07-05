С молотка!

В Ермолине решили запустить процедуру банкротства в отношении коммунальных должников.

Воздействовать на тех, кто не привык платить за коммунальные услуги, стараются во всех поселениях Боровского района. Однако результаты этой работы порой оставляют желать лучшего. В «Ермолинских тепловых сетях» предложили свой вариант выхода из ситуации, который заключается в банкротстве нерадивых потребителей.

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

По словам руководителя «ЕТС» Эльдара АБАСОВА, в нынешнем году сборы предприятия выглядят особенно плачевно. В феврале поступлений было всего 37 тысяч, в марте - 20 тысяч, в апреле - 34 тысячи рублей. В общегородских масштабах это практически нулевой показатель. К тому же в данный момент в разработке у судебных приставов находится около 9 миллионов рублей долгов жителей, и надежды на их скорое погашение нет никакой.

Однако, по его мнению, значительно помочь может процедура банкротства физических лиц. Касаться это будет тех, у кого имеется какая-либо собственность (машина, земельный участок, дача и т.д.) - то есть все то, что может пойти в счет погашения.

Понятно, что сегодня многие граждане нашей страны сами не прочь «обнулиться», чтобы быть «чистыми» перед кредиторами. Не случайно, что кое-где в нашем районе можно встретить объявления о помощи в этом процессе. Однако, как отметил директор «ЕТС», грозить эта мера будет прежде всего обеспеченным и имеющим личное имущество людям, в силу тех или иных причин не желающих рассчитываться с его предприятием.

Начальник боровского районного отдела судебных приставов Анатолий ЛУНИН не стал отрицать факта снижения объема взысканий по долгам «ЕТС».

- В первую очередь отрабатываются счета. Также осуществляются выходы по адресу должников, но они не всегда заканчиваются положительным результатом - либо их не оказывается дома, либо не открывают дверь, - отметил Анатолий Николаевич.

ПЕРВОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Как оказалось, к работе судебных приставов есть вопросы не только в Ермолине, но и в других населенных пунктах. Например, глава администрации СП Ворсино удивился, почему собственность местных злостных неплательщиков до сих пор не ушла с молотка.

- У нас есть те, у кого задолженность по 300-400 тысяч. Если у человека есть, например, дача, то наложите на нее арест и продайте. Долг это точно покроет, - призвал приставов Георгий Иванович.

Эту позицию поддержала и заместитель главы администрации - заведующая отделом финансов Анна ГОРЯЧЕВА.

- У нас такая же проблема с налогами. В рамках нашей комиссии мы отработали почти всех недоимщиков по земле, которую можно описать. В судах у них уже все проиграно, и теперь это находится на контроле у судебных приставов. Но недоимка как не платилась, так и не платится. Так что это системный вопрос. Нужно провести по этому поводу отдельное совещание и посмотреть за последние 2-3 года, сколько исков было выставлено и сколько находится в исполнительном производстве. Потому что ни для кого не секрет, что когда мы закрывали боровские теплосети, то была такая же ситуация, и пришлось забыть про 15 миллионов долгов людей. А ведь это же деньги, - рассказала Анна Владимировна.

Эффективностью работы с должниками уже заинтересовался и прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, потребовавший от Анатолия Лунина активизировать деятельность по данному направлению.

Что касается инициативы «ЕТС», то она, похоже, пришлась по душе как районным, так и местным властям. Причем, как рассказал Эльдар Абасов, роль первой «жертвы» новой меры борьбы с неплательщиками уже занята.

- Мы отобрали одного кандидата для прохождения данной процедуры. Нужно сейчас полностью подготовить по нему все документы, чтобы, как говориться, выстрел не оказался холостым, - заявил Эльдар Абасович.

В Ермолинской администрации также надеются, что озвученный механизм воздействия на граждан принесет свои плоды.

- Мы этот вопрос еще будем обсуждать, но я вполне допускаю такой вариант развития событий. Будем всеми доступными способами изыскивать средства у тех, кто, не находясь за чертой бедности, не хочет платить за потребляемые услуги, - подчеркнул Евгений Александрович.

Константин ЕРЕМЕНКО

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