«Сделали по закону»

Жители деревни Климовское требуют больше воды!

Развитие системы водоснабжения является для Боровского района одним из наиболее болезненных и важных вопросов. Не случайно, что «Фонд приоритетных проектов» создавался в первую очередь именно для этих целей. Значительно продвинулась ситуация с улучшением качества и доступности воды, например, в сельском поселении Кривское. Тем не менее, в деревне Климовское нашлись те, кто посчитал себя отрезанным от новых «благ цивилизации».

«ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ» КЛИМОВСКИХ ВРЕЗОК

Водопроводные сети в Климовском долгое время нуждались в ремонте. А после того, как от них полностью отказался конкурсный управляющий, казалось, что старые ржавые трубы, проложенные здесь много лет назад, уже никто менять точно не будет. Тем не менее администрация СП Кривское все-таки смогла выйти из сложной ситуации.

- Нам эти сети никогда не принадлежали, и мы здесь являемся третьей стороной. Но поскольку людям нужно было как-то давать воду, то мы нашли спонсора - ЗАО «Кривское», директором которого является Анатолий ГЕРАСЬКИН. Он полностью профинансировал этот проект, построив новый трубопровод с колонками, - пояснил глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО.

Казалось бы, можно только порадоваться таким переменам, однако есть одно «но». Дело в том, что многие местные жители сделали к старым сетям врезки и хотели бы их сохранить и теперь, а не довольствоваться лишь колонками. Правда, многим из них пришлось в этом намерении отказать.

- К нам обращались желающие. Но практически ни у кого документально врезки не были подтверждены. Непонятно, как и на каком основании они делались, - говорит Алексей Витальевич.

По его словам, это не единственная сложность, что стоит на пути реализации просьб жителей Климовского, ведь, помимо всего прочего, нужно определить ответственного за содержание данного имущества.

- Чтобы делать врезки в новую сеть, нужно ее дооформить, передать на баланс администрации - либо в нашу, либо в районную - и потом объявить торги на выбор эксплуатирующей организации с защищенным тарифом, если таковая найдется, - отметил Алексей Максименко.

НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Разумеется, вникать в такие хитросплетения люди не особо горели желанием и продолжали требовать беспрепятственного доступа к заветной трубе. В результате многочисленных обращений пришлось приехать с проверкой даже ГЖИ. Впрочем, надежды жителей их визит не оправдал - сотрудники инспекции лишь подтвердили законность позиции администрации.

- Ответ таков, что нарушений с нашей стороны нет. Жаловались в основном приезжие - те, кто в свое время воровали воду, а теперь захотели жить по закону. Вот мы им и сделали по закону, - пояснил Максименко.

Тем не менее глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ попросил Алексея Витальевича подумать над тем, как выйти из положения так, чтобы максимально удовлетворить запросы граждан.

- Как бы это сложно ни было, все-таки мы тоже должны предпринять какие-то меры и предоставить людям эту услугу на законных основаниях. Это болезнь всего нашего района, потому что две его трети и в особенности сельская местность получают воду бесплатно. К тому же на сегодняшний день организации, имеющие лицензию на добычу воды, в очередь к нам не выстроились, - отметил Анатолий Васильевич.

Но в плане развития водоснабжения в поселении вовсе не останавливаются на достигнутом. Как рассказал Алексей Максименко, в селе Кривское продолжают делать новую скважину, завершаются работы в Писково, где установили современный немецкий насос, также через Фонд приоритетных проектов профинансируют замену трубопровода в Шемякино.

- В этом году мы, как и планировали, хотим закрыть вопрос с потребностью воды, - подчеркнул Алексей Максименко.

Константин ЕРЕМЕНКО

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