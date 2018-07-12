Владимир Логутенок не хочет зарабатывать на детях

В прошлом номере «Неделя» опубликовала статью «Закат бесплатной медицины», которую прочитали не только жители Боровского района, но и представители областного Министерства здравоохранения. Об этом рассказал главврач боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, комментируя на понедельничной планерке ситуацию в сфере местного здравоохранения.

По его словам, «заката» в виде замены бесплатной медицины платной не произойдет, и из ситуации, в которой районная больница «проедает» 92% собственных доходов выход существует.

В долговой яме боровская ЦРБ оказалась по двум причинам, которые, по сути, должны были принести только позитивные эмоции - открытие балабановской поликлиники и повышение заработной платы медикам согласно майскому указу президента. Но ни под одну из них денег никто не дал, а своими силами справиться периферийному здравоохранению оказалось не по силам. Более того, повышение с 1 июля средней зарплаты по региону до 32 тыс. рублей грозит поглотить оставшиеся 8% доходов медучреждения.

Единственным радующим обстоятельством является то, что в подобной ситуации оказалось не только боровское ЦРБ, а значит, проблема заключается не в местном руководстве, а носит массовый характер.

В список «проблемных», помимо нашей, попали областные больницы, а также Малоярославца, Людинова и Кирова. Руководители всех перечисленных медучреждений в минувшую пятницу были приглашены на совещание в Калугу, где не просто обсудили сложившуюся ситуацию, но и попытались найти выход из неё.

Как пояснил Владимир Логутенок, единственным шагом к решению проблемы является увеличение стоимости обслуживания пациентов по системе обязательного медицинского страхования. Простым языком, фонд ОМС должен больше платить за услуги, предоставляемые медучреждениями гражданам на бесплатной основе. Этот вариант сейчас прорабатывается на уровне областного Министерства здравоохранения, и на его положительное решение все «проблемные» больницы возлагают свои надежды.

Между тем, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что балабановская поликлиника, учитывая ее оснащение, может расширить перечень платных услуг, не предусмотренных системой ОМС. Однако главврач ЦРБ заявил, что бассейн и прочие процедуры сейчас используются преимущественно для реабилитации детей, а зарабатывать на этой категории пациентов он считает неправильным.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»