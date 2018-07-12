Мертвая тема

В Балабанове готовы пожертвовать миллионами ради «похорон» муниципального предприятия.

Два года балабановский муниципалитет находится в концессионных отношениях с ООО «КЭСК» по тепловому хозяйству города. Еще дольше руководство поселения тоскливо наблюдает закат своего муниципального предприятия «Коммунальные тепловые сети».

Разговоры о его ликвидации идут уже не первый год, но текущий 2018-й обещает стать последним. Ради поставленной цели администрация даже готова закрыть глаза на 15 миллионов рублей долга физических и юридических лиц.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Депутат Боровского Районного Собрания Владимир ЦВЕТКОВ стал третьим за последние два года руководителем ликвидационной компании по линии теплоснабжения. До этого с поставленной задачей - взысканием долгов с физических и юридических лиц за потребленные услуги тщетно пытались справиться Евгений ЛЕОНОВ - в прошлом врио главы администрации Балабанова и Эльдар АБАСОВ - экс-юрист представительного органа муниципалитета.

Нынешний руководитель феноменального скачка в ликвидации долговой суммы добиться не смог, но тем не менее именно он получил от главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА косвенную похвалу.

- Я не буду никого обвинять, но Цветкова раньше надо было ставить на эту работу. Он разобрался во всех нюансах наших должников, и теперь ситуация с перспективами КТС стала понятной, - заявил градоначальник.

ТРИ ПРИЧИНЫ

По сути, такой оценки Владимир Цветков удостоился за свое откровение, не став обещать собрать по максимуму оставшиеся долги, а просто дав совет:

- Наверное, вам пора подумать о ликвидации предприятия.

Этой рекомендацией он подвел черту под своим докладом о сегодняшней ситуации на КТС. Согласно данным, на 31 мая предприятие имеет кредиторскую задолженность в размере более 21 млн рублей. При этом дебиторская чуть не дотягивает до того, чтобы покрыть эту сумму - немного больше 20 млн рублей. Но разрулить ситуацию, сведя обе цифры к нулю, уже невозможно из-за объективных причин низкой собираемости долгов.

Первая из них - слабая активность службы Судебных приставов по уже вынесенным решениям. Ее Владимир Цветков дипломатично охарактеризовал, как «не на должном уровне».

Вторая - ошибки, допущенные прежними «ликвидаторами» в составлении исковых заявлений. Из-за них и без того дотационное предприятие потеряло деньги, уплаченные за госпошлину, а документы, направленные в суд, вернулись обратно «на доработку». Это «печальное недоразумение» привело к тому, что часть долгов невозможно уже взыскать из-за срока давности, который для коммунальных платежей составляет всего три года. При этом долги населения из озвученных выше двадцати с хвостиком миллионов составляют более 14 млн рублей.

Третьей причиной, вставшей на пути к сбору долгов с юридических лиц, стало безобразное ведение документов на предприятии:

- Чтобы предъявить юрлицам претензии, нужны документы, подтверждающие выполнение работ со стороны КТС, а их нет! Поэтому и предъявить ничего нельзя, - пояснил руководитель ликвидационной компании.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Исходя из озвученных проблем, работа по ликвидации долгов не может быть выполнена в полном объеме.

- До конца года мы планируем взыскать еще полтора миллиона рублей, это по оптимистичным прогнозам, - резюмировал свой доклад Владимир Цветков перед тем, как посоветовал задуматься о ликвидации предприятия.

Собственно, полученная информация стала последней каплей, которой не хватало администрации города для того, чтобы принять-таки это решение. В итоге Вячеслав Парфенов назвал долги КТС «мертвой темой» и заявил, что до конца года муниципальное предприятие «Коммунальные тепловые сети» будет ликвидировано.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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