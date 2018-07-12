Отложенная проблема

Ермолинская администрация убедила перевозчика ТБО не превращать город в помойку.

В связи с ожидаемым приходом регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов тема утилизации мусора стала в нашем регионе одной из самых актуальных и животрепещущих. Практически никто из игроков этого рынка толком не знает, что им ожидать после 1 января, с которого данные изменения вступят в силу. Однако есть предприятия, готовые уже сегодня пересмотреть условия своей деятельности.

Например, ООО «Спецтранс» недавно предложило ермолинским управляющим компаниям рассмотреть вопрос о повышении тарифов на свои услуги, но понимания с их стороны толком не встретило. Выйти из сложившейся ситуации удалось лишь после вмешательства городских властей.

УК НЕ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ «СПЕЦТРАНСУ»

Как объясняют на предприятии, найти общий язык с ермолинскими УК и убедить их в необходимости пересмотреть тарифы там пытались еще с середины прошлого года. Однако в ответ получали лишь обещания и отказы. Не помогло и обращение в Городскую думу, где эта тема была снята с обсуждения.

В итоге, в апреле «Спацтранс» предупредил коммунальщиков о том, что услуги предприятия должны обходиться по цене 250 рублей за 1 кубический метр. Обусловлено это было увеличением стоимости топлива, содержания и обслуживания спецтехники, растущей оплатой полигона ТБО и т.д.

Поэтому к уже действующим договорам с УК эта организация предложила до 20 мая заключить соответствующие дополнительные соглашения. В противном случае, «Спецтранс» грозился вообще прекратить вывозить отходы с контейнерных площадок города.

Однако ни одна из компаний так и не пошла на предложенные условия, аргументируя невозможностью выполнить их без протокола общего собрания собственников жилья. Не привело ни к какому результату и повторное рассмотрение этого вопроса местными депутатами. В итоге, «Спецтранс» объявил о том, что с 1 июля прекращает свою деятельность в Ермолине.

ЖЕСТ ОТЧАЯНИЯ

Ситуация была близка к патовой - с одной стороны УК ссылались на действующие договоры с четко прописанными расценками, с другой - невозможность перевозчика продолжать трудиться в условиях убыточности. Директор ООО «Спецтранс» Александр ТЕЛЬНОВ к позиции контрагентов относится скептически.

- Мы работаем с ермолинскими УК уже около 5 лет и за это время тариф ни разу не поднимался. Между тем, стоимость услуг полигона и цены на бензин растут регулярно. Поэтому наше обращение к ним - это жест отчаяния. Я два года за ними бегаю и уговариваю пойти навстречу, но все без толку, - отметил Александр Викторович.

Правда сами УК имеют на сей счет иное мнение и указывают на невозможность пойти на столь непопулярный шаг без разрешения своих жителей.

- Мы не против этого. Другое дело, что по закону мы имеем право поднимать тарифы населению только с его согласия, а также раз в год в зависимости от коэффициента инфляции. Других вариантов не дано. Содержания жилья у нас расписано по статьям и откуда мы можем сейчас взять деньги чтобы им платить? Мы готовы повысить тариф по решению жильцов, но только с 1 января, - отметил директор УК «Русиново» Александр РАКОВИЧ.

Однако, по мнению Александра Тельнова, ермолинские коммунальщики ждут начало следующего года не случайно, ведь тогда расклад в этой сфере будет уже совершенно иным.

- Они не хотят сейчас ничего делать потому что в рамках нового федерального закона эта услуга станет коммунальной и уйдет из зоны ответственности УК. Установят новый тариф, который будет напрямую взыскиваться региональным оператором с каждого жителя. По такому же принципу сейчас действует Фонд капитального ремонта, - отметил Александр Викторович.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТВЕТОВ

В других городских поселений Боровского района подобная проблема стоит не так остро, как в Ермолине, и от вывоза мусора там никто пока не отказывается. Во всяком случае, заместитель главы администрации Боровска по коммуналке Дмитрий ГОРОШКО заверил нас, что в городе в этом плане дела обстоят более-менее благополучно.

- Все проходит в привычном русле. Тариф в текущем году скорее всего останется прежнем, так что с точки зрения денег никаких споров у нас не возникает, - сказал Дмитрий Борисович.

В Балабанове перевозчик ТБО тоже работает в спокойном режиме. Во всяком случае, в этом нас заверил местный заместитель градоначальника по ЖКХ Михаил ИВАНОВ. Но добавил, что определенные сложности все же имеются. Кстати, занимается вывозом отходов здесь то же предприятие, что и в Ермолине - «Спецтранс».

Так, по его словам, нарекания к обслуживанию контейнерных площадок есть как у жителей, так и у администрации Балабанова. В частности, нарушается периодичность вывоза мусора и его объемы. Чиновники со своей стороны стараются контролировать данный процесс и как могут влияют на улучшение его качества.

Тем не менее, разногласий с балабановскими УК в финансовых аспектах, в отличие от Ермолина, особо не наблюдается. Сам же директор «Спецтранса» объясняет это их большей сознательностью.

- В Балабанове они оказались ответственнее, хотя понятно, что кто-то из них чуть более, а кто-то чуть менее. Однако тут на сегодняшний день мы привели в соответствие наш тариф. Я полгода вел с ними переговоры, обосновывал свою позицию, прилагал все необходимые расчеты. В итоге меня услышали, и мы вышли хотя бы на точку себестоимости. То есть в Балабанове мы ничего не зарабатываем, а в Ермолине терпим убытки. Поэтому мне и пришлось объявить, что оставшиеся полгода я просто не могу больше никого датировать, - признался Александр Тельнов.

Если в «Спецтрансе» действительно все обстоит столь печально, то спрашивается, зачем вообще нужен бизнес, за который приходится еще и самому доплачивать. Впрочем, скорее всего на предприятии тоже ждут начала 2019 года, чтобы в новых условиях все же попытаться найти свое место под солнцем.

- Пока вопросов больше чем ответов, потому что сам региональный оператор еще не до конца понимает, как это должно выглядеть. Скорее всего он лотами будут отыгрывать объекты подрядным организациям, - пояснил Александр Викторович.

СИТУАЦИЯ УРЕГУЛИРОВАНА, НО РАДОВАТЬСЯ РАНО

Что касается ермолинской дилеммы, то поселение, похоже, все-таки удалось спасти от незавидной участи превратиться в одну большую свалку. Как рассказал глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, ему удалось договориться со «Спецтрансом» о продолжении сотрудничества с УК на прежних условиях. Однако в любом случае это решение временное и что будет дальше - неизвестно.

- Уговорами и просьбами ситуацию на сегодняшний день я урегулировал, но считаю, что управляющие компании хотя бы должны попробовать выйти к жителям и объяснить им проблему, а не вставать в позу, - отметил Евгений Александрович.

Александр Тельнов также нам подтвердил, что его предприятие не бросит город на произвол судьбы и продолжит выполнять свои обязанности до нового года.

- Я, как коренной житель Ермолина, родившийся в нем и выросший, буду тянуть эту лямку дальше, - подчеркнул Александр Викторович.

Однако радоваться ермолинцам, что им не придется платить за утилизацию ТБО больше, чем сейчас, все-таки не стоит. Ведь оставшиеся полгода пролетят очень быстро, а там уже придется иметь дело с региональным оператором, договориться с которым будет явно не легче, чем с небольшим балабановским предприятием.

Константин ЕРЕМЕНКО

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