Крысы Минобороны замучили жителей улицы Дзержинского

В Балабанове жители дома 104 по улице Дзержинского устали наблюдать целые стаи крыс возле расположенной рядом мусорной площадки. Жалобы в управляющую компанию «РЭУ-1» никакого эффекта не возымели, поэтому на днях на «свидание» с грызунами выехал заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ.



Проблемный контейнер находится между жилыми домами и складами военных, откуда и выползают грызуны полакомиться чем-либо в завалах мусора, после чего вновь возвращаются восвояси. Как говорят балабановцы, утром тут можно увидеть несколько десятков крыс, бесцеремонно снующих по территории и пугающих прохожих.

Однако коммунальщики в этой ситуации могут лишь развести руками, поскольку доступа к помещениям Министерства обороны у них нет, а травля грызунов лишь возле контейнера особого результата не приносит - меньше их не становится.

Сейчас склады стоят уже заброшенными, и кроме асоциальных личностей здесь практически никого нет. Это идеальные условия для грызунов, спокойно живущих и размножающихся в закрытых под ключ зданиях и регулярно бегающих на обед на соседнюю помойку.

Правда, Михаилу Александровичу чуть не повезло - его встретили лишь несколько выглядывающих из помойки маленьких голов, с интересом рассматривавших гостей. Тем не менее и этого было достаточно, чтобы убедиться в наличии проблемы.

По мнению Иванова, данная ситуация усугубляется наличием на площадке 8-кубового бака вместо однокубового, который быстрее бы наполнялся, а значит - и вывозился. Вот только не подадутся ли тогда в поисках пропитания эти мелкие серые существа в соседние многоэтажки и в тот же 104 дом?

Так что нет сомнений, что борьбу с крысами нужно вести в первую очередь в их же логове - то есть в заброшенных складах. Вот только доступа к ним не оказалось и у Михаила Иванова.

Впрочем, по его мнению, решать проблему должны обслуживающие это место коммунальщики.

- Тут нужно травить, что является прерогативой управляющей компании вместе с перевозчиком мусора. Будем пытаться их заставлять это делать, - пояснил Михаил Александрович.

Впрочем, особого энтузиазма в голосе Михаила Александровича не чувствовалось. Вероятно, он и сам прекрасно понимает, что уровень интеллекта этих грызунов достаточно высок, чтобы отличить съедобные объедки от отравы. Да и для действенного эффекта вести работу надо в самом логове крыс, а оно надежно охраняется Министерством обороны. А в этой ситуации администрации города проще заключить с самими грызунами пакт о ненападении, чем достучаться до оборонного ведомства.

Константин ЕРЕМЕНКО

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