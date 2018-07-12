Совхозу Боровский подарили старый коллектор

Администрация СП совхоз Боровский не так давно обратилась к балабановским властям с просьбой отдать ей старый коллектор и примыкающую к нему разрушенную КНС. Как оказалось, это является частью плана главы данного поселения Антона МАСНЯКА по решению проблемы водоотведения.

Так получилось, что проложенный еще в советские времена коллектор долгое время был никому не нужен и формально являлся балабановской собственностью. И может быть, о нем так никто бы и не вспомнил, если бы не вдруг возникшие новые обстоятельства, а именно - грядущая реконструкция ермолинских очистных сооружений, после завершения которой должна значительно увеличиться их пропускная способность. Поэтому Антон Масняк подумал и решил: а почему бы не направить туда совхозные стоки, тем более что их не так уж много.

- Мы написали в «Водоканал» письмо и спросили, готовы ли там взять дополнительные объемы на обновленные очистные. Они долго это обсуждали, но все-таки решили, что могут это сделать. Потом еще тянули с официальным ответным письмом, но в итоге директор ГП «Водоканал» его подписал, - отметил Антон Александрович.

В связи с этим идея воспользоваться наследием советского прошлого и использовать заброшенный коллектор стала вполне осязаемой. Правда, часть его все же останется за Балабановом, поскольку будет задействована после реконструкции очистных в военном городке, куда собираются направлять нечистоты с гагаринского поля.

- В итоге мы договорились, что КНС на территории совхоза с оставшимся куском коллектора они передают нам. Таким образом, мы теперь можем приступить к проектированию реконструкции КНС с дальнейшей подачей на ермолинские очистные, - пояснил Масняк.

Финансирование будет вестись через Фонд приоритетных проектов, по которому поселение должно получить 15 миллионов рублей. Из них 1,5 млн уйдет на составление проекта, а остальные работы завершатся в следующем году.

Однако это далеко не единственная затея, реализуемая в настоящий момент администрацией совхоза Боровский. В частности, продолжается процесс подключения кабицынских стоков к очистным Обнинска. Для этого построят еще одну трубопроводную ветку, причем уже в текущем году. Но и это далеко не все, чем сейчас занята администрация СП совхоз Боровский.

- Мы также проектируем новый водопровод в Комлево, поскольку старый пришел в полную негодность. Там есть свои сложности - где-то проходит охранная зона, где-то слишком узкая трасса и т.д. Но мы занимаемся данными вопросами, и думаю, что все эти глобальные направления обязательно сдвинем с места, - резюмировал Антон Масняк.

Константин ЕРЕМЕНКО

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