12.07.2018

Балабановцев призывают экономить газ



На следующей неделе, 17 июля, будет отключена подача голубого топлива на газораспределительную станцию Балабанова. На этот день ресурсоснабжающей организацией запланированы ремонтные работы - демонтаж висцинового фильтра. По этой причине жители города смогут использовать в бытовых целях только тот газ, который будет находиться в системе. Однако его полный разбор грозит более серьезными проблемами - повторным пуском газа в жилфонд, который, с учетом устранения завоздушивания, может занять до двух недель.

Чтобы в Балабанове не случилось очередной коммунальной проблемы, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» направило в администрацию города официальное письмо, в котором просит оповестить население о грядущем отключении и необходимости экономить в этот день газ.

Замглавы администрации Михаил ИВАНОВ попросил помочь в распространении информации не только СМИ, но и управляющие компании города. В частности, он рекомендовал разместить на подъездах домов соответствующе объявления и провести профилактические беседы.

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