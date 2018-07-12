12.07.2018

Пора контроля



Второй год подряд для боровских поселений лето перестало быть порой отдыха. Теперь это напряженный период строительных работ по программе «Формирование комфортной городской среды», в которой в 2018 году участвуют уже шесть городских и сельских поселений. Сейчас каждое из них на разной стадии: в одних лоты по благоустройству придомовых и общественных территорий находятся на торгах по определению подрядчика, в других уже вовсю кипит стройка. 

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ в начале недели призвал руководителей муниципалитетов побыстрей включиться в работу там, где комфортная среда пока еще не явила себя, и неусыпно контролировать процесс на уже благоустраиваемых пространствах.

Его заместитель по коммуналке Евгений СТЕПАНОВ дополнил эту мысль, порекомендовав подключить к регулярному контролю жителей домов, ставших участниками программы.

С этим не поспоришь, Евгений Алексеевич знает, о чем говорит. В прошлом году, когда «Комфортная городская среда» делала первый шаг, в том числе и в Балабанове, он был заместителем главы администрации этого муниципалитета по вопросам городского хозяйства. А потому в полной мере опробовал на себе все шероховатости нового федерального проекта, в том числе и в части взаимодействия с жителями. Исходя из личного опыта, он и посоветовал фиксировать согласие представителей домов с теми переменами, которые происходят на их прилегаемой территории, дабы впоследствии при подписании актов выполненных работ не возникало конфликтных ситуаций.

Что касается Балабанова, то и на второй год участия в программе администрации приходится вносить некоторые корректировки в объемы работ по созданию комфорта. Однако в данном случае не идет речи о плохой подготовке проектов со стороны чиновников. Напротив, здесь имеет место готовность власти слышать горожан и идти навстречу их инициативе даже в процессе начатых работ.

Несмотря на то что все рекомендации, поступившие на этой неделе, адресованы руководителям муниципалитетов, мне хотелось бы призвать их жителей к активности и ответственности. Ведь, в первую очередь, дворовые пространства - это зоны повседневного использования горожанами, проживающими на данной территории. А потому именно им должно быть интересно и важно, насколько оперативно и в соответствии с проектом подрядчик перекраивает дворовую территорию. Поэтому не надо ждать, когда комиссия, контролирующая в конкретном муниципалитете ход исполнения федеральной программы, нагрянет с очередной проверкой. Помните о «народном контроле» и о том, что решение любой проблемы возможно исключительно через конструктивный диалог.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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