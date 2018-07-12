12.07.2018

Свалки в лесу сочли пожароопасными



Еженедельно замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ следит за количеством несанкционированных свалок в поселениях. Однако несмотря на фактическое сокращение количества загаженных мест, на карте Общенародного фронта их меньше не становится.

- Мы отправляем в ОНФ сведения о ликвидированных свалках, но их по-прежнему, оперативно не удаляют с карты. К тому же до сих пор мы не получили ответа, каковы критерии оценки проблемных точек, - заметил Алексей Евгеньевич.

Тем не менее среди неотработанных мест в списке Степанова значатся по две свалки на территории совхоза Боровский и Ермолина, одна в Асеньевском, три в Совьяках и шестнадцать в Боровске.

Однако теперь не только активисты ОНФ ждут реакции администраций в данном направлении, в начале недели к ним присоединился и начальник пожарного надзора Александр ЛАРИОНОВ. Он обратил внимание на мусорные развалы в лесных массивах, которые могут стать причиной большой проблемы.

- Жители часто этот мусор поджигают, а это влечет опасность возгорания леса. Нам в районе этого не надо,- отметил представитель МЧС.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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