12.07.2018

Балабановцы десять раз пожаловались президенту на ГП «Калугаоблводоканал»



Отголоски руководства балабановским участком ГП «Калугаоблводоканал» Владимиром ПАВЛОВЫМ на этой неделе настигли его преемника Николая ГУСЕВА. Ему замглавы администрации города по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ пообещал передать аж десять жалоб горожан на безобразное оказание услуг в части холодного водоснабжения, которые они направили президенту Владимиру ПУТИНУ.

Как это обычно бывает, «сверху» письма направили «вниз», и теперь разбираться с каждым из них предстоит местному «водяному».

Однако претензии балабановцев не остановили кадровые передвижения, и сейчас они недовольны активностью уже нового руководителя. Об этом собравшимся на рабочее совещание поведала директор УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА.

- На прошлой неделе по жалобе жителя одного из домов приезжала Жилинспекция. Но никого из сотрудников «Водоканала» на этой встрече не было. Я что ли должна объяснять человеку, почему у него в кране плохой напор воды и когда ситуация исправится? - возмутилась Татьяна Владиленовна.

Между тем она отметила, что информация о визите представителей коммунального надзорного органа поступила не только в ее УК, но и в балабановский участок госпредприятия, а потому там прекрасно знали о предстоящей проверке, но не сочли нужным присутствовать на ней.

Пытаясь нейтрализовать назревающий конфликт, Михаил Иванов предложил:

- Давайте жить дружно!

Закрывая тему, он посоветовал представителям коммунальных служб чаще звонить друг другу, решать вопросы по мере их поступления, чтобы они не скатывались в огромный клубок претензий.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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