Приоритетное направление

СП Асеньевское держит курс на развитие сельского хозяйства.

Сегодня практически перед всеми сельскими поселениями Боровского района открыты широкие экономические перспективы. СП Ворсино уже много лет двигается вперед за счет местного индустриального парка, в СП Совьяки полным ходом идет строительство площадки особой экономической зоны, что тоже должно принести муниципалитету весомые финансовые плоды, и даже жители СП Кривское с надеждой следят за разговорами о переводе части местных земель соседнему Обнинску.

Вот только вокруг СП Асеньевское пока все тихо, хотя оно занимает самую крупную территорию в районе. Однако и здесь чиновники не сидят сложа руки, активно работая на развитие поселения.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ИНВЕСТОРА

Что касается самого главного направления, за счет которого можно поднимать экономику этого муниципалитета, то выдумывать ничего и не требуется - СП Асеньевское уже своим расположением идеально подходит для ведения сельского хозяйства. Об этом нам рассказала глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

- Во-первых, мы отдалены от всех городов, а во-вторых, у нас большего всего в районе земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому мы можем делать упор только на этом, - отметила Ирина Николаевна.

И действительно, в районе хватает площадей, занятых под промышленное производство, и конкурировать с ними Асеньевскому нет никакой возможности и смысла, поскольку здесь - огромные поля, где можно строить фермы и заниматься животноводством. Впрочем, процесс этот хоть и не семимильными шагами, но все же давно идет. Тот же бренд «Асеньевское молоко» известен далеко за пределами нашего района. Но и это еще не предел - как рассказала Ирина Николаевна, на территории поселения готово разместиться как минимум еще одно серьезное предприятие.

- Предприниматели купили два земельных участка и готовят проект по строительству у нас козоводческой фермы, а рядом с ним расположится производство козьего сыра. Это иностранная фирма, и они были настроены очень серьезно, - рассказала Ирина Николаевна.

Данная ферма будет оснащена самым современным оборудованием и рассчитана на три тысячи голов. Общий объем инвестиций составит примерно 1,5 млрд рублей.

ОРДЕН ЗА ЖИВОТНОВОДСТВО

При этом Ирина Жильцова подчеркивает, что будет рада любым инвесторам, независимо от того, какой они направленности. Проблема лишь в удаленности, что не слишком удобно для логистики. Впрочем, с другой стороны, чистый воздух и огромные свободные площади являются идеальными условиями для ведения животноводства. Поэтому не случайно, что в последнее время стало появляться все больше желающих испытать себя в этом деле.

- В последнее время к нам все чаще стали приходить и интересоваться возможностью открыть свою ферму. Люди начали разводить птиц, крупный рогатый скот и даже заниматься пчеловодством. Например, в Коростелеве у нас появились частники, у них хорошая техника, они сами заготавливают корма для поголовья. Я по своему образованию знаю, что сельское хозяйство - это тяжелый труд, и тем, кто на это идет, я бы заранее дала орден, - призналась Ирина Алексеевна.

Тем же, кто все-таки решается на столь непростой шаг, в поселении готовы оказать максимальную поддержку - посоветуют, какой лучше выбрать участок, и проконсультируют по всем вопросам.

Значительную помощь в плане привлечения инвесторов оказывает и районная администрация, которая ведет плодотворную совместную работу с калужским «Агентством развития бизнеса».

- Наше сотрудничество организовано как раз для поиска и реализации проектов в области сельского хозяйства, и асеньевскую зону мы, конечно же, тоже обязательно учитываем. Так что мы не забыли про это поселение и стараемся его поддерживать и развивать, - заверил нас заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ.

ПОЧТИ 4 МИЛЛИОНА НА НОВЫЙ ПАРК

Как рассказал Станислав Николаевич, районная власть не только оказывает содействие с поиском новых предприятий, но и помогает Асеньевскому заниматься благоустройством его земли, что тоже влияет на ее инвестиционную привлекательность. В частности, на будущий год в рамках Программы устойчивого развития сельских территорий запланировано создание парковой зоны. Как мы помним, ранее в этом направлении сильно преуспели в СП Кривское, добившись, например, выделения средств на ремонт стадиона. Что касается будущего парка, то на него выделено 3,9 миллионов рублей.

- Мы с оптимизмом смотрим на перспективы поселения. Помимо предложений, поступающих от «Агентства развития бизнеса», к нам приходят и частные инвесторы. Кто-то хочет вкладывать деньги в коровьи фермы, кто-то - в кроличьи. Наш отдел агропромышленного комплекса очень активно занимается такими инициативами. То есть люди интересуются, консультируются, показывают свои проекты, советуются, какое оборудование лучше купить. А дальше идет проработка данных вопросов и их реализация, - отметил Станислав Филиппов.

Однако, асеньевская земля известна не только сельским хозяйством, но и своими карьерами. И как бы к ним ни относились с точки зрения влияния на экологию, нельзя не признать, что они имеют серьезное значение для благоустройства окружающей территории и в первую очередь - дорог. Ведь карьерщики уже не первый год выделяют администрации столь необходимый щебень.

- Сейчас сделана дорога до Коростелева, и мы хотим продолжить ее до Борисова с отходом на Федорино. Я написала письмо в «Калуга-Щебень», и нам выделили щебенку. Чуть позже планирую обратиться к ним еще раз, за помощью, - сказала Ирина Николаевна.

ПРОБЛЕМА С ИНТЕРНЕТОМ БУДЕТ РЕШЕНА

Кстати, участок в Борисове, вызвавший среди населения жаркие обсуждения, все же перевели из сельскохозяйственного в промышленное назначение. За это добытчики ресурсов обязались выполнить ряд требований, выдвинутых местными жителями, включая закупку пожарной машины, оборудования для детской площадки, кинотеатра для местного ДК и т.д.

- Люди там разделились на два лагеря - есть за и есть против. Я выходила к ним и на публичных слушаниях, и на сходах. Моя позиция как главы администрации такова, что у нас 38 населенных пунктов, и нам обязательно нужно ремонтировать дороги. Хотя я понимаю, что карьер в деревне - это плохо. Поэтому мы попросили, чтобы там установили какую-либо защиту от пыли, - отметила Ирина Жильцова.

Еще одна актуальная для здешней местности проблема - это отсутствие во многих населенных пунктах Интернета, что для местных предпринимателей является весьма серьезным препятствием для их бизнеса. Тем более что с недавних пор всем, кто занимается животноводством, необходимо быть зарегистрированными в системе ветеринарной электронной сертификации «Меркурий». Впрочем, как рассказал заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, один из крупных сотовых операторов уже готовится установить свои вышки, что позволит охватить всемирной паутиной значительную часть пространства поселения.

Все это говорит о том, что развитие СП Асеньевское не остановилось и продолжает планомерно набирать обороты. Для этого уже сделано немало, но предстоит еще больше, что прекрасно понимают как в районной администрации, так и на уровне местной власти, поэтому здесь находятся в постоянном поиске новых инвесторов.

- Сельскохозяйственные предприятия, которые уже успешно у нас работают, можно назвать подтверждением того, что тут для них созданы достаточно неплохие условия. Поэтому мы поддержим всем, кто решит себя попробовать в этом направлении, - заключила Ирина Жильцова.

Константин ЕРЕМЕНКО

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