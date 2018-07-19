Дорога к знаниям

Проблема «школьного автобуса» в Киселеве привела к пешеходному мосту.

Учебный год давно закончился, и боровские школьники с радостью бросили свои портфели в дальний угол, собравшись все лето посвятить беззаботному отдыху. Вместе с ними и большинство родителей получили временную передышку перед новым витком образовательного процесса.

Однако жители деревни Киселево, расположенной на территории сельского поселения Ворсино, вряд ли могут разделить эти чувства. Им уже сейчас приходится беспокоиться о том, как их дети с сентября будут добираться до школы, находящейся на пятикилометровом удалении от их домов.

МАРШРУТ ДЛЯ КРЕПКИХ

О ситуации, которая долгие годы не дает покоя жителям Киселева, «Неделя» рассказывала не один раз. А в прошлом году нам даже удалось простимулировать ответственных лиц в разных инстанциях, чтобы они перешагнули через привычный формализм и вникли в ситуацию по-человечески.

Напомним, данная деревня, хоть и расположена в границах вышеупомянутого сельского поселения, географически ближе к Балабанову. Ее отделяет от границ города лишь заброшенная территория Дома отдыха «Балабаново» и коттеджного поселка «Венский лес». А потому учатся деревенские дети в школе №3 на улице Московской.

Вроде бы до знаний - рукой подать, но это если не брать в расчет, что путь следования школьников проходит по необустроенной насыпной дороге, территории Дома отдыха и улице Зеленой, где проживает довольно много гастарбайтеров, и пересекается с федеральной трассой М-3. Весь этот путь, длиной пять километров, детям предлагалось преодолевать дважды в день (туда и обратно) пешком, поскольку маршрут школьного автобуса в этот населенный пункт не предусмотрен из-за невозможности соблюсти все требования, прописанные на бумаге.

ОШИБКА В КООРДИНАТАХ

Староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК обратился в редакцию после нескольких лет переписки с боровскими чиновниками, которые не отказывались помочь решить проблему, но ничего для этого не делали.

Журналистам «Недели» удалось добиться, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Сергей ГАЛКИН, будучи тогда заместителем главы администрации района, побывал на месте и пообещал, что в 2017 году будут созданы условия для организации маршрута школьного автобуса. Было обещано, что за средства районного бюджета будет отремонтирована насыпная дорога и создана разворотная площадка на месте посадки-высадки школьников. Но Сергей Павлович в прошлом году ушел на повышение, передав это задание своему преемнику Андрею КОЗЛОВУ. И тот повторил обещание обеспечить детям положенную государством услугу.

Однако случилось так, что идея подвела на этапе реализации, и разворотную площадку район создал не там, где это требовалось. Ее построили на той половине деревни, которая стоит на другом берегу реки Истьи, и до нее школьникам добираться пешком (мост, соединяющий два берега, не предусматривает движение транспорта) ровно столько, сколько до школы. Свой промах Андрей Козлов попытался объяснить тем, что там, где просят селяне, невозможно пустить школьный автобус, якобы по ходу движения есть узкое место, и расширить его для организации встречного движения невозможно. Этот ответ удивил местных жителей, поскольку в указанном месте встречные машины разъезжаются беспрепятственно, да и изъятие пары метров в ширину для государственных нужд - дело непростое, но выполнимое.

Тем не менее, Андрей Козлов, позволивший потратить бюджетные средства в никуда (по этой причине или нет, неизвестно), с должностью расстался, и в результате выполнять обязанность районных властей пришлось их коллегам из Ворсина. Глава администрации Георгий ГУРЬЯНОВ и глава поселения Рудольф РЕГЕР смогли договориться с владельцем частной маршрутки, заезжающей на улицу Зеленую, чтобы тот согласился дважды в день доезжать до деревни, и забирать, а потом отвозить обратно киселевских школьников.

ПРИЕХАЛИ!

В мае текущего года Андрей Паламарчук вновь позвонил в нашу редакцию и сообщил, что школьники могут остаться без транспорта. Состояние насыпной дороги оставляет желать лучшего, а потому владелец «Газели» сообщил, что если дорогу не отремонтируют, он перестанет ездить в Киселево. К тому же, как рассказал староста, целый год родителям школьников никто ни разу не компенсировал затраты на проезд до места учебы.

В общем, если ситуация не изменится, относительное благополучие может не вернуться в ворсинскую деревню, и школьникам придется вновь отправляться пешком в дальнюю дорогу.

Чтобы этого не произошло, мы обратились к замглаве администрации Боровского района Алексею СТЕПАНОВУ, спросив: нашли ли власти за минувший год возможность и деньги на деревенских детей и дорогу районного значения?

Как оказалось, Алексей Евгеньевич поднимал данный вопрос на уровне регионального совещания, но порадовать результатом не может. Для организации необходимого школьникам маршрута требуется не просто расширить дорогу, но и изъять для этого землю из частной собственности, а это процесс небыстрый. К тому же приближается время реконструкции трассы М-3 в границах Балабанова, в результате чего поворот на улицу Московскую в районе Дома отдыха будет перекрыт, и добраться отсюда до школы №3 получится только через петлю «благословенного» моста.

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА

Чтобы взглянуть проблеме в глаза, мы вместе с Алексеем Степановым 18 июля побывали в разделенной рекой деревне Киселево. На месте осмотрели построенную разворотную площадку, которая за ненадобностью уже начала зарастать травой, и место, где родители школьников хотели бы ее видеть. Обсудили грядущие перемены на «киевке», и пришли к общему мнению, что решение школьной проблемы упирается в пешеходный мост.

Как пояснил наш попутчик, в проекте реконструкции М-3 предусмотрены проколы под федеральной трассой, которые позволят, минуя «благословенный» мост, добраться до ул. Московской. Это будет ближайший и наиболее безопасный маршрут, по которому школьный автобус можно будет отправить без проблем. А потому необходимо поставить вопрос о строительстве в Киселеве автомобильного моста, по которому жители деревни смогут беспрепятственно довезти своих детей до построенной в прошлом году площадки.

Данный вопрос Алексей Степанов обещал озвучить уже на понедельничной планерке, но он, понятное дело, не снимает проблемы, которая может появиться у киселевских школьников уже 1 сентября. И это значит, что администрации Боровского района предстоит мозговой штурм сразу в двух направлениях.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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