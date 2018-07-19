Рублевый кнут

В Боровском районе тоже готовы штрафовать владельцев участков, заросших борщевиком.



Многие регионы нашей страны сегодня ведут активную борьбу с таким явлением, как борщевик. Это удивительно живучее растение буквально оккупировало сельскохозяйственные участки, заброшенные пустыри и обочины автодорог. Распространение этого опасного сорняка усилилось в последние годы, когда граждане потеряли интерес к сельскому хозяйству, а вместе с ним и совесть, не считая нужным время от времени окашивать свои необрабатываемые участки.

До сего времени действенных мер борьбы с гражданами, являющимися пособниками настоящего бедствия, не существует. Но в соседней Московской области уже решили ступить по тропу войны с нерадивыми огородниками, и боровские чиновники разделяют это контрнаступление.

БЕСКОНЕЧНАЯ БОРЬБА



К решительным мерам собрались прибегнуть в Московской области, правительство которой на днях предложило штрафовать тех, кто не пытается на своих дачных участках побороть столь вредоносный сорняк. Однако эта идея пришлась по вкусу не только подмосковным чиновникам, но и представителям боровской власти.

По задумке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, нерадивые владельцы земельных наделов будут облагаться штрафами от 150 тысяч до одного миллиона рублей. Правда, касается это юридических лиц, а для физических взыскания предусмотрены более умеренные: дачники раскошелятся на 3-5 тысяч рублей, а должностные и ответственные лица - на 20-50 тысяч рублей.

Данная проблема хорошо знакома и в Боровском районе, поэтому у нас к новостям соседей отнеслись очень внимательно и взяли их себе на заметку. Войну с сорняком местные власти ведут с переменным успехом, но качественного прорыва пока не предвидится. Причина тому в нежелании частных собственников заниматься тем же самым на своих участках. В итоге семена растения разносятся ветром по всей округе и из года в год дают новые всходы.

Еще весной главам администраций Боровского района было рекомендовано провести разъяснительные беседы с владельцами заросших владений. Тем не менее достучаться удается далеко не до каждого. Зачастую люди просто не хотят тратить силы, время и средства, поэтому вместо конкретных действий «кормят» чиновников обещаниями. А ведь победить борщевик получится, только охватив 100% территории.

Вот и получается, что ситуация повторяется каждый год, но найти эффективный способ выйти из нее пока никто не может. В этой связи инициатива московского правительства стала хорошим примером того, как можно добиться в этом направлении серьезного результата.

ПОД КОНТРОЛЬ

Глава администрации СП Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ поддержал идею подмосковного правительства, однако заметил, что для такого шага необходимо разработать соответствующую нормативную базу.

- Практику такую, конечно, можно привнести, но непонятно, кто будет заниматься этими штрафами. Если говорить об административной комиссии, то она может действовать только на территории населенных пунктов, а не на землях сельскохозяйственного назначения, - отметил Николай Константинович.

Что касается возможности установить достаточно крупный размер денежных взысканий, то Николай Константинович ничего плохого в этом не видит.

- Если ты имеешь землю, то ухаживай за ней или отказывайся от нее. Поэтому надо просто подвести под это юридическое основание, - подчеркнул Галенков.

При этом, как признался Николай Константинович, не все в порядке с борщевиком и в его поселении. Причиной тому являются не всегда добросовестные собственники, а также заросшие овраги, обработать которые достаточно затруднительно.

А вот глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК особых сложностей в организации рейдов и штрафов за разведение нежелательной растительности не видит, поскольку для этого есть земельный контроль.

- Проверять должен специальный инспектор, уполномоченный на это, - заявил нам Антон Александрович.

По его словам, у него в поселении сейчас около 10 гектаров, охваченных борщевиком. Из них муниципальными являются только 2. Их сейчас как раз и обрабатывают.

ДОСТАЛ ВСЕХ

Глава администрации СП Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ всецело разделил позицию радикальных мер по борьбе с вредным растением. Тем более что в данном поселении хватает любителей выращивать его на своих огородах.

- Борщевик уже достал всех. Он ядовитый, при контакте с телом у людей появляются сильные ожоги, аллергические реакции, а попадание сока в глаза может привести к слепоте. Мы его травим каждый год по 4-5 гектаров, а рядом он продолжает расти. Избавиться от него можно, только если устранять его будут все, поэтому подобная практика штрафов была бы вполне логичной, - пояснил Георгий Иванович.

В нынешнем году местная администрация вновь заказала химическую обработку своих муниципальных площадей, но уже сейчас понятно, что без привлечения к работе владельцев частных земель эти действия вновь не дадут должного результата.

Тем не менее, как оказалось, не все боровские поселения охвачены «зеленой заразой». В частности, вполне благополучно дела обстоят в СП Кривское. Об этом нам рассказал глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО.

- В нашем поселении такой проблемы нет, поскольку за каждым предприятием четко закреплены соответствующие участки. Самый большой пласт обрабатывает ЗАО «Кривское», и большое им за это спасибо, - рассказал Алексей Витальевич.

Впрочем, он тоже не против ужесточения норм по противостоянию с вездесущим сорняком. Но, как и Николай Галенков, подчеркнул, что для этого необходима юридическая база.

- Бороться с этой бедой словами уже не получается, так что нужны такие законы, которые позволили бы регулировать и контролировать этот процесс, - отметил Максименко.

Не видит опасности в борщевике и глава администрации СП Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА. По ее словам, этого растения в ее поселении практически нет.

- У нас бывали единичные случаи, но мы все покосили еще до созревания. Причем если что-то у нас и растет, то в основном вдоль дорог. Возможно, семена помогает рассеивать транспорт, - пояснила Ирина Николаевна.

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ИДЕЮ

Представители калужского Законодательного Собрания от Боровского района также согласны с тем, что вопрос засилья борщевика нужно у нас обязательно как-то решать. В частности, такого мнения придерживается Полина КЛОЧИНОВА, которая хоть на момент нашего разговора об инициативе подмосковной власти ничего не слышала, но не исключила необходимость введения в таких случаях системы штрафования.

- Конечно, если кто-то, например, арендует землю, но не использует ее, и она заросла бурьяном, то какие-то административные санкции наверно должны применяться, - заявила Полина Дмитриевна.

Ее коллега по Законодательному собранию Владимир ЛОГУТЕНОК оказался настроен еще более решительно, отметив, что наказание деньгами - вполне неплохая инициатива. Правда, делать штрафы слишком большими все же не стоит, дабы «не выкачать у людей последнее, что у них есть».

Причем, по его словам, он уже поднимал тему борьбы с данным сорняком на районной планерке и готов сделать то же самое на уровне Законодательного Собрания. Так что, вполне возможно, опыт Подмосковья послужит тем толчком, который поможет ему выйти с подобным предложением к областным депутатам.

Тем более что такие же сложности сегодня испытывают многие районы Калужской области, и решать их нужно только сообща. Поэтому народные избранники как раз и могут стать тем связующим звеном, что объединит всех для борьбы с борщевиком.

Олег ФОМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Экология»