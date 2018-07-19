Сергей Собянин порадует боровчан дорогими подарками

Дни Москвы в Калужской области оказались очень плодотворными для Боровского района. В то время как в областном центре калужане радовались выступлению столичных звезд эстрады, боровчане получили куда большее удовлетворение от визита мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА.

13 июля губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ встретил столичного гостя на своей территории в самой северной её точке - Боровском районе. Несмотря на то что в рамках визита Сергей Собянин посетил лишь два объекта, этого вполне хватило, чтобы понять, что близость московского региона наконец-то начала положительно сказываться даже на местном здравоохранении.

Одним из пунктов визита московского градоначальника была новая поликлиника в Балабанове. Этот объект неспроста попал в график посещения: в дачный сезон население Боровского района в разы увеличивается за счет московских дачников, что неминуемо отражается на увеличении работы местной системы здравоохранения. Чтобы столичные пациенты получали качественные услуги в достойных условиях, в свое время из столичного бюджета была выделена внушительная сумма на данное учреждение. На сей раз Сергей Собянин тоже пообещал сделать щедрый подарок.

- За средства московского бюджета нам обещали приобрести две машины «скорой помощи». Это хорошая поддержка, учитывая, что наш автопарк уже порядком поизносился. Но главным подарком станет магнитно-резонансный томограф (МРТ). Такого оборудования в настоящее время нет ни в одном государственном медучреждении в округе, - поделился новостями главврач Боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.

Не обошел вниманием столичный гость и транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», у которого впереди вполне радужные перспективы развития. Учитывая работу столичного региона по «разгрузке» от лишнего крупногабаритного трафика, часть потоков направится именно сюда.

Тем не менее, не стоит забывать, что все хорошее, что светит боровчанам от визита Сергея Собянина, связано с желанием не поделиться бюджетными средствами с соседом, а создать хорошие условия жизни для москвичей. На лето они выезжают на боровские дачи, а этой осенью отправятся на избирательные участки, чтобы отдать голоса за кандидата, который займет пост мэра Москвы.

Чтобы этот путь оказался комфортным, столичный градоначальник встретился с представителями дачных обществ, обсудив главные проблемные вопросы, которые на боровской земле, в частности, будут решать за счет богатого соседа.

Анна КНЯЗЕВА

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