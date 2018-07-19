План спасения

В Калуге обсудили экологическое состояние Протвы.

10 июля в Калуге обсудили наиважнейший для Боровского района вопрос - снижение антропогенной нагрузки на реку Протву. В этот день за стол переговоров сели все, кто может повлиять на данную проблему, в том числе и депутат Законодательного Собрания региона Владимир ЛОГУТЕНОК.

ДВЕ БЕДЫ

Стремительный переход Боровского района из сельскохозяйственного в промышленный нанес немалый урон его экологическому состоянию. В числе «пострадавших» оказались сразу два местных водоема - реки Страдаловка в Балабанове и Протва, протекающая сразу через несколько боровских поселений.

Несмотря на давнюю очевидность катастрофического загрязнения водных объектов и бумажную работу по нормализации ситуации, найти действенный рычаг влияния на проблему до недавнего времени не удавалось. Но минувший 2017 год стал определенно переломным, принесшим понимание того, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

КОНЕЦ СТРАДАНИЯМ

Несомненной победой стала договоренность администрации Боровского района с руководством Обнинска о подключении стоков проблемных микрорайонов кабицынской зоны на очистные наукограда. Весной 2018 года случился долгожданный перевод первой очереди сбросов на обнинские сети, во втором полугодии ожидается финальный аккорд этих работ. Во всяком случае, такое обещание дали представители ГП «Калугаоблводоканал» на совещании, состоявшемся еще весной в администрации Обнинска.

- Эти работы находятся на постоянном контроле как администрации, так и Законодательного Собрания Калужской области. Все идет по обговоренному плану, и в настоящее время нет никаких опасений, что сроки договоренностей по окончанию работ не будут соблюдены, - прокомментировал депутат регионального парламента от Боровского района Владимир Логутенок.

ВСЕХ ЗА СТОЛ

Однако в ситуации с Протвой такого очевидного просвета пока нет. Существенно повлиять на ситуацию сможет реконструкция районных очистных сооружений в Русинове, и этот план уже предметно обсуждался на совещаниях регионального уровня в рамках создания особой экономической зоны «Калуга» на территории СП Совьяки. Однако до того, как это произойдет, острота проблемы загрязнения Протвы не перестанет быть темой обсуждений.

Минувшее 10 июля совещание прошло под председательством министра природных ресурсов и экологии Варвары АНТОХИНОЙ. Участниками встречи стали представители законодательной и исполнительной власти, контролирующих структур и предприятий - нарушителей природоохранного законодательства. Итогом обсуждения стал план первоочередных мер, которые должны повлиять на решение экологической проблемы.

- В числе прочего предложено стимулировать предприятия на создание на их территориях качественной системы очистки. Думаю, если идти этим путем, можно добиться большего эффекта, нежели налагая штрафы за нарушения, - заявил Владимир Логутенок.

Кроме того, депутат считает, что на подобные совещания необходимо приглашать и представителей власти московского региона:

- На встрече отмечалось, что свой нелестный вклад в экологическую проблему вносят предприятия Обнинска и Боровского района. Но не стоит забывать, что выше по течению находятся московские предприятия, которые тоже причастны к нашей общей проблеме. Поэтому считаю правильным пригласить к сотрудничеству коллег из Московской области, поскольку экология реки не может носить локальный характер.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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