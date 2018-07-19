Тише едешь

В Ермолине решили воздействовать на лихачей «лежачими полицейскими»



Лежачие полицейские давно раскололи наше общество на два лагеря. Одни полагают, что из-за них на дорогах теперь стало невозможно ездить, другие - преимущественно пешеходы - считают, что дополнительные меры безопасности на дорогах в любом случае не повредят.

Вот и ермолинские представители власти недавно задумались о необходимости их дополнительной установки на территории города.

КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?

Тема искусственных неровностей на автодорогах муниципалитета была поднята на заседании ермолинской Городской Думы. Местная администрация предложила народным избранникам рассмотреть вопрос об установке такого препятствия на улице 1 мая в районе частного сектора, где любит погонять с ветерком местная молодежь. Впрочем, ермолинские депутаты не были бы верны себе, если приняли бы положение без какой-либо дискуссии. В частности, свое сомнение высказал Александр РАКОВИЧ.

- Какое отношение к этому имеет Дума? Исходя из того, что нам ранее доложили, было обращение в ГИБДД, где сказали, что не видят целесообразности ставить лежачий полицейский, так как там никогда не было никаких аварийных случаев. Они отказали, а мы сейчас все же хотим принять обратное решение, то есть идем поперек. Мы кто такие вообще? - удивился Александр Александрович.

Однако главу администрации Ермолина Евгения ГУРОВА такой вопрос не смутил. Вероятно, он уже давно самоопределился и осознал, что как глава исполнительно-распорядительного органа обязан не слепо следовать ответам из разных инстанций, а искать пути решения проблем, волнующих горожан. А потому он заверил, что целесообразность в установке искусственного препятствия на автодороге действительно есть, поскольку от граждан поступают неоднократные жалобы на несоблюдение скоростного режима в указанном месте. К тому же, ни о каком расхождении с позицией ГИБДД речи не идет.

- Просто в схеме дислокации на указанный участок не предусмотрен лежачий полицейский, и в нее нужно вносить изменения. Сейчас у нас появилась реальная возможность это сделать, потому что лежачий полицейский в районе «Звездочки» мы заменили на более пологий из асфальтобетона, - пояснил Евгений Александрович.

Борис КУДРЯШОВ поддержал градоначальника, приведя в пример соседнее Балабаново, где в аналогичной ситуации законодательная власть также инициировала появление искусственных неровностей.

ПО ДВУМ АДРЕСАМ

Однако после того как депутаты все же согласились с необходимостью установки нового лежачего полицейского, перед ними возникла очередная дилемма: а почему его нужно размещать именно в этом, а не в другом месте? Тем более что в городе имеется еще один весьма проблемный участок, где автомобилисты также неуважительно относятся к соблюдению правил дорожного движения в целом и к пешеходам в частности, а именно: на улице Русиново возле храма. Причем люди также неоднократно обращались к властям, но никакой реакции так и не последовало.

- Особенно в праздники туда идет огромное количество народа, и были случаи, что и в забор влетали автотранспортом. Но ни разу Дума эту проблему не обсуждала, - отметил Денис ГРАБЕНКО.

Но Евгений Гуров пояснил, что прекрасно знает о ситуации возле храма, и не случайно в данный момент там делаются пешеходные дорожки. Что касается судьбы высвободившейся искусственной неровности на улице 1 мая, то он не против отправить ее в Русиново. Если, конечно, на то будет воля депутатов.

Но здесь народных избранников неожиданно осенило: а почему бы не установить лежачий полицейский в частном секторе улицы 1 мая, как и планировали, а в Русиново сделать его из асфальтобетона, причем не один, а сразу два. Тем более что данный вариант, с точки зрения финансов, выглядит почти идеальным, поскольку чиновникам не придется ломать голову, где взять дополнительные средства на металлическую конструкцию. В итоге так и было решено, и теперь местной администрации осталось лишь уладить вопрос с ГИБДД по поводу схемы дислокации.

Олег ФОМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Дороги»