Анализ поселений

Боровским чиновникам придется отчитаться за имущественный налог.

В начале недели заместитель главы администрации Боровского района, заведующая отделом финансов Анна ГОРЯЧЕВА рассказала о ходе исполнения бюджета текущего года. По данным на 1 июля, доходная часть консолидированного кошелька превысила 1330 млн рублей, а расходная - 971 млн рублей. Доля муниципального района в первом показателе составила 76%, вклад городских поселений оказался на уровне 15%, сельских - 9%.

Несмотря на то что за минувшее полугодие налоговых поступлений насчитали на сумму более 524 млн рублей, Анна Владимировна акцентировала внимание на том, что в Ермолине и Балабанове наблюдается снижение налоговых поступлений по причине снижения сборов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В своем докладе заведующая районным отделом финансов отметила самые крупные предприятия-налогоплательщики. Сверху вниз в представленной таблице значились ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", АО "Инвест Альянс", Филиал ЗАО "Л Ореаль", ООО "НЛМК-Калуга", Филиал ООО "Нестле Россия", ООО "АстраЗенекаИндастриз", ООО КМДК "Союз Центр», ООО "Стора Энсо Пакаджинг ББ", ООО "КЕЙ ТИ ЭН ДЖИ" и НАО "Витасоль".

При этом Анна Горячева заявила о необходимости привлекать в Боровский район крупные предприятия с большим количеством персонала, что приведет к увеличению показателя НДФЛ.

Со своей стороны, глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ позитивно отметил показатель роста консолидированного бюджета, однако отметил необходимость администрациям городских и сельских поселений активней работать с имущественным налогом.

- Не вся недвижимость, построенная в Боровском районе, официально зарегистрирована, следовательно, не обложена налогом. Поселениям надо настойчивей заниматься этим вопросом, - рекомендовал глава администрации района.

Также он заявил о необходимости проанализировать работу исполнительно-распорядительной власти в данном направлении. Информацию об этом подготовят к октябрю, когда Анна Горячева обещала огласить показатели очередного этапа исполнения консолидированного бюджета Боровского района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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