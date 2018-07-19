Когда нельзя, но очень хочется

Не первый месяц в Боровском районе идет тихая война администраций и представителей микро-бизнеса, которые ради личной выгоды нещадно портят все местное благоустройство. На территории населенных пунктов практически невозможно найти столб уличного освещения или угол дома на людной улице, на которых нет объявления об оказании разного рода услуг. И если фасады жилых зданий зачищают сотрудники управляющих компаний, то бороться с такой нехитрой рекламой в иных местах приходится организациям, с которыми муниципалитеты заключили договора на работы по благоустройству, или собственникам тех же столбов.

Если не знать, что зачистка территорий от наклеенных бумажных и привинченных фанерных объявлений носит систематический характер и еженедельно контролируется на уровне администрации района, то можно предположить, что ее - работы - и вовсе нет. А все потому, что силы администраций и нанятых ими подрядных организаций в разы слабее напора микро-бизнеса.

В последнее время натиск самодельной рекламы усилился. К примеру, в Балабанове ею, как обоями, облеплен весь бетонный забор на подъезде к тоннелю со стороны автодороги М-3. Связано это, конечно, не с реакцией противодействия, а с дачным сезоном, во время которого количество потенциальных клиентов на территории Боровского района в разы увеличивается за счет состоятельных москвичей. Но порой и сама администрация начинает чудить, действуя по принципу «если нельзя, но очень хочется, - то можно».

В начале недели в Балабаново приехал цирк. Объявлениями о предстоящих представлениях оказались обклеены все центральные улицы города. Причем одна часть афиш прикручена к бетонным столбам, другая - приклеена на удобных плоскостях. Давая на рабочей планерке поручение ООО «Динас-Сервис» в плане благоустройства, замглавы администрации Михаил ИВАНОВ напомнил о необходимости борьбы с незаконной рекламой в неположенных местах. Однако к цирковым афишам дал поручение отнестись благосклонно, дескать, они многоразовые, и циркачи сами снимут их и заберут в другой город.

С одной стороны, почему бы и не закрыть глаза на бродячих артистов? Но с другой, - если в городе установлены правила, то соблюдать их должны все. В противном случае это уже не общие требования, а преследование по роду производственной деятельности.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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