Из подполья с чистой совестью

Калужанам напомнили о шансе на водную амнистию.

Так уж устроен человек, что все блага цивилизации он получать желает, а платить за них - нет. И если одни досадуют, что за воду, газ и электричество необходимо рассчитываться по счетчику, но тем не менее делают это регулярно, то другие предпочитают находиться «в тени».

Именно для последней категории потребителей ГП «Калугаоблводоканал» объявил третий и заключительный этап «водной амнистии».

ЭВОЛЮЦИЯ ВОРОВСТВА

Во времена СССР лозунгу «Сколько у государства не воруй - своего не вернешь!» следовали самые отчаянные. В коммунальной сфере, которая, к слову, не сильно била по карману граждан, массово идущих к коммунизму, воровали по нынешним меркам примитивно и целомудренно. Самым распространённым самовольством были «скручивание» показателей электросчетчика в обратную сторону или приостановка его работы при помощи куска фотопленки. О хищении у государства воды из центрального водопровода, а уж тем более газа и речи идти не могло.

Но времена изменились, граждане повернулись к коммунистической цели тыльной стороной и двинулись в сторону капитализма, по-своему трактуя это понятие, но продолжая четко следовать «советскому» лозунгу.

Постепенно на смену тайным манипуляциям со счетчиками пришло откровенное накидывание проводов на линию, а потом и беспардонное подключение ко всем ресурсоснабжающим коммуникациям без разрешений и последующих коммунальных платежей.

ОЧЕРЕДНОЙ ШАНС

Бороться с незаконным потреблением ресурсов со временем стало намного сложнее. Правовые механизмы наверстали в плане защиты интересов отдельных граждан, но изрядно просели в области ответственности. А потому сейчас ресурсникам приходится своими силами бороться с коммунальными ворами, придумывая различные способы подтянуть их к оплате потребляемых благ.

ГП «Калугаоблводоканал» три года назад объявил амнистию для физических лиц, незаконно вступивших в братство потребителей живительной влаги. Минувшего времени было достаточно, чтобы полностью изменить сформированное годами мировоззрение. Но для тех, кто еще не решился войти в правовое поле, водный монополист напомнил о последнем шансе: он начался 15 июля и завершится 16 сентября текущего года.

ПО СПИСКУ

Сейчас у каждого коммунального «нелегала» есть шанс не вступать в конфликт с законом. Тем более что в период амнистии к нарушителям обещают не применять штрафных санкций и взысканий.

Касательно процедуры легализации абонентских услуг информацию можно найти на официальном сайте ГП «Калугаоблводоканал». Там же обозначен перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить в местные участки госпредприятия: заявление; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.); копию паспорта собственника; домовую книгу; копию паспорта на прибор учета холодной воды; документы, подтверждающие сведения о размере площади жилого дома и о размере площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками (технический паспорт на частный жилой дом); исполнительную съёмку в масштабе 1:500 с указанием места технологического присоединения к трубопроводу по принадлежности, выполненную геодезическими службами г. Калуги и Калужской области, с указанием примененного материала, диаметра и протяженности трубопроводов и нанесением точки присоединения; при подключении к системам водоснабжения или водоотведения, не принадлежащим ГП «Калугаоблводоканал», заявитель предоставляет письменное согласие от владельца сетей; квитанцию об оплате.

По завершении обозначенного периода сотрудники «Водоканала» приступят к проверкам сетей всех собственников жилых домов. В случае выявления незаконного подключения пользователь будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения без предупреждения, с последующим привлечением к административной ответственности.

Кроме того, граждан, располагающих информацией о самовольном подключении к водопроводу и канализации, ГП «Калугаоблводоканал» просит сообщать по телефону информационно-справочной службы: (4842) 211-112 или на официальный сайт предприятия, конфиденциальность гарантируется.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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