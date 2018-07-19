19.07.2018

В Балабанове до сих пор ищут хозяев гидрантов



В апреле текущего года МСЧ по Боровскому району совместно с администрацией Балабанова взялись за ревизию пожарных гидрантов на территории муниципалитета. Для более действенной работы сотрудники противопожарной службы попросили чиновников подготовить список владельцев гидрантов. Опираясь на полученные сведения, они собирались ускорить процесс проверки техсооружений и, в случае необходимости, понуждения собственников к ремонтным работам.

Однако сегодня представитель районного МЧС на рабочей планерке руководителей города Балабаново вновь озвучил, что администрация города до сих пор так и не предоставила перечень владельцев гидрантов. Несмотря на то что старт подготовительным работам был дан еще два месяца назад, и на сегодняшний день дело никуда не продвинулось, ответа на свое не первое замечание пожарные сегодня так и не получили.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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