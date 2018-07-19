Полицейских попросили присмотреть за конскими ушами

В Балабанове ко Дню города, состоявшемуся 12 июня, было подготовлено несколько подарков по линии благоустройства. Одним из самых интересных стали шахматные фигуры, установленные на ул. Лесной рядом с шахматной доской, открытой в канун прошлого Дня рождения города.

Однако до официального открытия одну из фигур пришлось ремонтировать, так как неизвестные оторвали коню ухо. В тот раз автор скульптуры оперативно устранил это недоразумение. Но спустя месяц «коновалы» вновь оторвали коню ухо, а спустя день - и второе.

Несмотря на то что автор фигуры в настоящее время неподалеку работает над другими архитектурными объектами для города и вновь быстро вернул шахматному животному уши, замглавы администрации Балабанова по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА обратилась к сотрудникам ОМВД по Боровскому району с просьбой: посмотреть записи камер видеонаблюдения, установленных на соседних зданиях, чтобы вычислить тайного почитателя каменного изваяния.

Кроме этого, Нина Сергеевна попросила внимательно изучить и другое видео - с камер в сквере Победы. В минувшие выходные неизвестные вандалы накидали в фонтан обломки асфальта.

Стоит отметить, что среди балабановского населения вандалов - единицы, но их появление всегда наносит муниципальному благоустройству ощутимый урон. Два года назад нетрезвая девушка скинула с городского фонтана тяжеленный шар, а потом разгромила бюст Глухареву, установленный возле взрослой библиотеки на ул. 1 Мая. В прошлом году посреди бела дня две женщины вырвали из земли урну и унесли ее к себе во двор. А кражи вазонов с петуньями настолько ожидаемы администрацией, что на это уже не обращают особого внимания, попросту заполняя опустевшие места новыми кашпо.

При всей внешней терпимости руководства города, спуска балабановским вандалам не дают. Все происшествия, имевшие место в прошлые годы, а также кража в начале лета цветов с городской клумбы уже «раскрыты» благодаря работе полиции и административной комиссии муниципалитета. А потому надежда на то, что почитателя конских ушей удастся установить - есть, но то, что ему на смену не придет желающий свернуть дуло у пушки или БМП - нет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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