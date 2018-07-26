Эконом-вариант. Любовь к теще чуть не обернулась взрывом многоэтажки

Как и в случае с большинством коммунальных услуг, люди привыкли считать газ неотъемлемой частью своей жизни, порой забывая про опасность, которую таят в себе блага цивилизации.

За неделю в Боровском районе произошло сразу два случая, когда халатность одного человека могла стать причиной взрыва целого дома. В одном причиной всему стало желание сэкономить, в другом же виновного ищут до сих пор.

ВЗРЫВНОЙ ПОДАРОК

Порой страшные трагедии случаются из-за абсолютно заурядных вещей. Например, установки новой газовой колонки в квартире. Плевое дело, которое по плечу даже начинающему мастеру, из-за череды совпадений едва не подняло на воздух целый многоквартирный дом в Балабаново.

Проживающая в доме №7 по улице 1 Мая пенсионерка получила агрегат в подарок от своего зятя. Мужчина приобрел оборудование в одном из магазинов города и поинтересовался у продавца, кто мог бы выполнить его установку. Обратись он в городскую газовую службу, беды удалось бы избежать, однако вместо этого покупатель получил номер какого-то «шабашника», выполняющего работы по более низкой цене.

Забыв о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, мужчина поспешил осчастливить свою тещу новой колонкой. К тому же мастер, депортацией которого сейчас занимаются правоохранительные органы, откликнулся на звонок и без проблем подключил новое оборудование к системе, с одним лишь нюансом: рабочий перепутал газовую и водопроводную трубы, и после начала эксплуатации жидкость стала постепенно заполнять не предназначенную для неё артерию.

Трагедии удалось избежать только чудом. Живущие на втором этаже соседи включили плиту, но вместо привычного синего пламени получили лишь льющуюся из конфорки воду.

Ситуацию спасла проживающая в соседнем доме мастер газовой службы, быстро среагировавшая на ситуацию.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Это все говорит о безответственности некоторых горожан, желающих сэкономить деньги, обращаясь не к городским специалистам, а к людям со стороны. Перепутать трубы в такой ситуации было плевым делом - в советских домах они рядом, да еще и никак не промаркированы, - рассказала директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО.

Плюс ко всему, именно в этот день случилась авария на водопроводе, дом остался без водоснабжения и по окончании работ «левым» мастером проверить правильность подключения просто не было возможности. Как отметила Рита Петровна, если бы сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» повесили на подъезде объявление о приостановлении подачи воды в многоквартирный дом, возможно, колонку бы решили ставить в другой день, а так люди просто не знали о текущем ремонте.

В результате желание сэкономить обойдется зятю владелицы колонки в тридцать-сорок тысяч рублей, в которые газовая служба примерно оценила свою работу по «продувке» газовых сетей от воды. Хотя это ничтожно мало по сравнению с той угрозой, которую создали экономные граждане для всех обитателей многоэтажки.

Абсолютно такая же ситуация произошла на днях в деревне Коряково. Там воду из системы газоснабжения откачивали четыре дня, пытаясь отыскать тех, кто своими силами решил обновить газовое оборудование, но также перепутал трубы. Работники газовой службы попросту не могли достучаться для жителей, которые либо отсутствовали, либо попросту не желали утомлять себя общением «по пустякам».

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Что интересно, газовый вопрос также рассматривался на прошедшей недавно районной планерке, где выступал представитель газовой службы Валерий ГРИГОРЬЕВ.

Теперь при строительстве каких-либо объектов в охранной зоне газопроводов муниципалитетам потребуется получить специальное разрешение на ведение работ. Такое требование было введено на федеральном уровне, поскольку за последние несколько лет увеличилось количество аварий на газопроводах, произошедших по вине рабочих.

Таким образом, чиновники лишний раз напоминают строителям о необходимости осторожного обращения с «синим топливом», хотя если брать во внимание последние происшествия, подобные памятки не помешало бы раздать всем боровчанам.

- Очень важно помнить, что газ - это не вода, и требует к себе куда более внимательного отношения. Примеров возгораний, взрывов и отравлений у нас хватает с лихвой, поэтому давайте будем осторожны сами и напомним об этом другим, - подытожил Григорьев.

Степан ФЕДОРОВ

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