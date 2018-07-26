Теплая компания

Пресс-конференция стала «полем боя» для коммунальщиков.

До начала нового отопительного сезона осталось всего ничего - какие-то два с половиной месяца. А потому пресс-конференция, посвященная этой теме, изначально обещала стать весьма насыщенной, ведь принять в ней участие были приглашены все, кто имеет отношение к этому «теплому» делу.

Но в итоге встреча, запланированная для общения коммунальщиков с прессой, практически переросла в расширенное совещание, на котором каждый нашел что сказать не только журналистам, но и друг другу.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В КЭСК

Главным участником встречи в администрации Балабанова, конечно, стало ООО «Калужская энергосетевая компания» во главе с его гендиректором Михаилом ПОТАПЕНКО. Данная организация не первый год согревает Балабаново и Боровск, а в скором времени жар его «объятий» смогут ощутить и жители Ермолина.

В настоящее время это городское поселение находится в стадии переговоров с потенциальным концессионером - ООО «КЭСК», и отделяет поселение от этого счастливого события исключительно несговорчивость самого инвестора, который ну никак не соглашается на заведомо убыточные для себя условия, и пытается «отыграть» ситуацию в свою пользу - отстоять хотя-бы самоокупаемость услуг.

От этого время подписания долгожданного соглашения висит в воздухе, и приземлит его, похоже, не столько финансовый компромисс, сколько веское слово из областного правительства.

НЕХОЧУХИ

Но если администрации поселений вполне довольны работой концессионера, то представители управляющих компаний этого очарования не разделяют. К примеру, настойчивость ООО, с которой оно подталкивает к использованию химических реагентов для промывки домовых сетей, может таить в себе «подводные камни»: еще неизвестно, как эта «химия» отразится на батареях, а то и на здоровье жителей - считают балабановские коммунальщики.

По этой причине пока все дома в Балабанове промыты только водой, и лишь директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ пообещал провести эксперименты на двух многоэтажках.

Зато радость от применения реагентов испытал директор боровской УК «Строй-Белан» Анатолий БЕЛЯКОВ. Его опыт показал, что эффект от «химии» уже ощутили потребители, а его сотрудники после такой промывки вообще зимой «отдыхали».

ВОЙНА ЦИФР

В ответ на упрек в навязывании конечному потребителю «допопций» Михаил Потапенко нашел, чем уколоть управляющие компании, а особенно несговорчивую матерую коммунальщицу Риту ЧЕРНЫШЕНКО. По информации, озвученной директором ООО, ее УК «РЭУ» задолжала за потребленные услуги порядка 17 млн рублей! Это самый большой долг, который имеют все УК, работающие в Боровском районе с КЭСК.

Однако Рита Петровна тоже «не первый год замужем», а потому тут же парировала. Дескать, долг на пять миллионов меньше заявленного, и перед общением с журналистами директору теплового предприятия не мешало было уточнить сумму. Да и долг этот не УК, а жителей, которых данная компания обслуживает.

В качестве яркого примера Чернышенко привела двух балабановских однофамилиц, чьи долги давно превысили полумиллионный рубеж и в дальнейшем будут только расти. А все потому, что конкретно с этих неплательщиков - взятки гладки, нет у них ничего за душой, а с теми, кто платежеспособен, но не считает нужным рассчитываться за потребленные коммунальные услуги, должны работать судебные приставы, которых в Боровском районе практически нет.

По словам директора УК «СЕЗ», многочисленные положительные судебные решения в отношении должников томятся в ожидании, когда два сотрудника службы судебных приставов доберутся до них.

ОБЩАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Проблема должников актуальна и для Боровска, а потому директор УК «Строй-Белан» обратил внимание на две проблемы, которые тормозят борьбу с неплательщиками. Одна, незначительная, - отсутствие резервного жилфонда, например общежитий, куда можно было бы выселить тех, кто не хочет платить за отдельное жилье. Вторая - основная, отсутствие ответственности местных администраций за квартиры, которые переданы в соцнайм и по факту собственниками которых является сами поселения во главе с администрациями.

Следуя робкому предложению Анатолия БЕЛЯКОВА, пора на уровне законодательства закрепить за органами власти финансовую ответственность за свое имущество, а именно обязать город гасить долг за тех, кто бесплатно живет в муниципальных квартирах. Только в этом случае можно рассчитывать, что чиновники будут активно заниматься взыскательной деятельностью, поскольку в противном случае платить им придется из средств местных бюджетов.

Предложение, конечно, дельное, поскольку ничто так не стимулирует успешную работу, как угроза остаться без премии, тем более, если ее «привязать» к показателям собираемости коммунальных платежей населения. Однако прозвучала она не в том месте, а потому остается надеяться, что отголосок этой здравой мысли услышат-таки в Законодательном Собрании региона.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Поскольку все без исключения коммунальные ресурсы «завязаны» на электричество, вполне ожидаемым было присутствие на «тепловой» пресс-коференции представителя обнинских электросетей ОАО «Калугаэнерго». Он, правда, был настроен на триумф, огласив объемы выполненных и планы грядущих работ, а в итоге получил «по шапке» от всех без исключения поселений.

В общем остатке, боровские коммунальщики недовольны общением с энергоснабжающей организацией. Письма, направленные в адрес ОАО, остаются без ответа, а о начале работ, приводящих к прекращению подачи ресурса, становится известно, когда погаснет свет.

В этой ситуации никто не стал даже рассказывать о недовольствах местного населения, которое из-за отсутствия информации УК не могут своевременно оповестить. В данном случае обратили внимание на более важную цепочку: отключение электричества ведет к остановке работы насосов на водозаборах, а из-за этого «встают» котельные. Такие «нежданчики» дорого обходятся их владельцам, а в условиях взаимной заинтересованности это не совсем честно.

В итоге пресс-конференция, на которой журналисты оказались далеко не «первыми скрипками», продолжалась два часа. И закончилось только потому, что стало ясно: у коммунальщиков нескончаемый поток взаимных вопросов и претензий.

Вероятно, в повседневной работе им не хватает времени просто сесть и поговорить, услышать друг друга. А потому директор Боровского информационного центра Инна СЕЛЕЗНЕВА пообещала организовать еще несколько подобных встреч, в том числе с самым проблемным коммунальщиком - ГП «Калугаоблводоканал».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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