Закусив провода

В Боровском районе «прокачают» стойкость электросетей.

Уже не первый год «ахиллесовой пятой» района остается система электроснабжения. Как отчитались на прошедшей в понедельник планерке представители РЭС, в этом году был запланировано много работ по восстановлению и улучшению имеющихся коммуникаций.

Однако решить все проблемы ремонтом и заменой оборудования не выйдет. Специфика региона такова, что для того, чтобы полностью обезопасить абонентов от перебоев с электричеством, энергетикам потребуется решить ряд непростых задач.

ШИРОКИЙ РАЗМАХ

В наше время отключение электричества зачастую чревато ступором чуть ли не половины привычных удобств. Водоснабжение, отопление, интернет и многое другое сегодня завязано на стабильности сетей, а потому массовые отключения, периодически случающиеся в последние несколько лет, вызывают у боровчан справедливое негодование. Ничуть не лучше электрические перепады сказываются и на экономических показателях.

Именно поэтому нормализации предоставления данного ресурса уделяется повышенное внимание как со стороны энергоснабжающей организации, так и со стороны районной администрации.

Только за первое полугодие был проведен капитальный ремонт 22 подстанций в таких поселениях, как Тимашово, Белкино, Комлево и других. Кроме того, было заменено 60 изоляторов, 21 трансформатор и 31 единица прочего оборудования.

Однако главное внимание энергетики традиционно уделяют состоянию ЛЭП, поскольку, если обратиться к статистике, становится понятно, что лишь сорок процентов отключений так или иначе связано с оборудованием. Остальные шестьдесят процентов приходятся на обрывы проводов.

Капитальный ремонт линий за этот год уже успели провести в Ворсино, Федорино и Совьяках. Помимо этого, семнадцать деревянных опор было заменено на железобетонные, а на смену обычным проводам протянули 840 метров так называемого СИПа (самонесущего изолированного провода), отличающегося повышенной прочностью и более долгим сроком службы.

- Большая часть работ, связанных с заменой опор и электрокабеля, нацелена на решение именно этой проблемы. Надеемся, что таким образом нам удастся уменьшить количество обрывов по сравнению с прошлым годом, но пока я не берусь сказать, что эта проблема будет полностью решена, - отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

НЕПРИЯТНАЯ СПЕЦИФИКА

Не стоит забывать, что большая часть обрывов происходит по вине упавших деревьев, и в таком случае остается уповать только на прочность новых кабелей, которая, как показывает практика, тоже не безгранична.

Примером тому может служить ураган, прошедший по северу Калужской области в конце апреля. Тогда без света в Боровском районе осталось порядка 30 населенных пунктов, а все из-за того, что поваленные ветром деревья рухнули на провода.

Чтобы избежать этого, вокруг ЛЭП создаётся специальная безопасная просека, ширина которой зависит от уровня напряжения на участке. Однако специфика Боровского района, в лесах которого без труда можно найти деревья высотой в пятнадцать, двадцать и даже тридцать метров, сводит на нет все старания энергетиков.

Впрочем, как заявил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, выход из ситуации есть, нужно только проявить активность и более тесно сотрудничать друг с другом.

- Моя позиция такова, что вопрос по вырубке деревьев, создающих опасность обрыва ЛЭП, нужно выносить на комиссию по ЧС, где совместно с лесниками и прочими заинтересованными сторонами будем принимать конкретные решения. Нужно помнить, что наша главная задача - обезопасить население от перебоев с электричеством, - отметил Николай Александрович.

ВСЕМ МИРОМ

Не остались в стороне и главы сельских поселений, готовые активно помогать сотрудникам РЭС, чтобы не допустить повторных отключений. Нужно только наладить взаимодействие между структурами. - Мы, со своей стороны, готовы помочь и в ремонте, и в прочих работах, но без электриков нам никуда, - посетовала глава сельского поселения Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Инициативу не оставили без внимания, и энергетики пообещали впредь делиться своими планами работы с главами на местах.

Поможет ли это ускорить работы, пока говорить рано, как и о том, насколько эффективными окажутся принимаемые властями меры перед лицом осенних ветров и зимних обледенений.

Зато с уверенностью можно сказать, что в районе есть понимание проблемы на всех уровнях и готовность решать её сообща, не перекладывая ответственность друг на друга, что само по себе немаловажно.

Степан ФЕДОРОВ

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