В Боровском районе объявлен карантин по бешенству

Недавно в Боровском районе был зафиксирован случай бешенства у домашней кошки. В зону риска на сегодняшний день попадает около восьмисот домов, жителям которых следует принять меры по вакцинации своих питомцев, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, угрожающего не только животным, но и людям.

В РУЖЬЕ

В минувшую пятницу - 20 июля к боровским ветеринарам обратилась жительница деревни Сороковеть с просьбой осмотреть ее кошку. Специалисты сразу заподозрили у животного признаки бешенства, что подтвердилось после того, как питомец был усыплен.

Опасная инфекция передается через слюну зараженного животного и вызывает воспаление головного мозга, что ведет к самым тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Неудивительно, что после этого случая были немедленно приняты меры для ликвидации угрозы, и главной из них является вакцинация.

- Дом № 13 по улице Верхней в деревне Сороковеть был признан эпизоотическим очагом, а сам населенный пункт - неблагополучным в плане бешенства. Зоной угрозы назван весь район. В связи с этим мы разослали главам поселений, входящих в зону риска, письма с просьбой организовать пункт обязательной вакцинации домашних животных, - отметила и.о. главного ветеринарного врача боровской ветстанции Анастасия ЛОКТЕВА.

Также специалисты попросили предоставить данные о бродячих кошках и собаках на территории поселений, поскольку у них риск заражения особенно велик. Кроме того, врачам может понадобиться помощь сообщества охотников, о чем на планерке упомянул глава Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, ведь в дикой природе заболевание распространяется особенно быстро.

- Думаю, любой вменяемый хозяин не станет дожидаться, пока к нему придут ветеринары, и добровольно примет участие в вакцинации. Что же касается диких животных, которые, как правило, и приносят в населенные пункты болезнь, то регулирование их популяции станет важным шагом в борьбе с инфекцией, - отметил Николай Александрович.

В первую очередь это касается лис, поскольку в силу особенностей своего рациона и образа жизни именно они часто становятся переносчиками бешенства к домашним животным.

ИЗ ДОМА В ДОМ

Как бы то ни было, решение проблемы нельзя откладывать в долгий ящик, и местная администрация уже начинала принимать меры по предотвращению эпидемии.

- Что касается самой деревни Сороковеть, то там уже пройдены первичные мероприятия по вакцинации, все жители и владельцы животных были оповещены, как и местные охотники. Будем продолжать совместно с ветеринарией работать в остальных населенных пунктах и прививать домашних питомцев, - рассказал глава сельского поселения совхоз Боровский Антон МАСНЯК.

По словам Антона Александровича, местное население всегда с пониманием относится к подобным мерам, чего нельзя сказать о дачниках, приезжающих на несколько дней и привозящих с собой животных. С такими людьми работать тяжелее всего, и помогает только регулярный обход от дома к дому.

Как бы то ни было, но обезопасить своих любимцев - задача первостепенной важности, в том числе и потому, что бешенство с легкостью передается и самим людям, при этом купировать инфекцию можно только в течение 36 часов.

Зараженная кошка успела укусить двоих человек, в том числе свою хозяйку. Одна женщина успела вовремя обратиться за помощью, и ее жизни сейчас ничего не угрожает, а вот другая сообщила об укусе только пять дней спустя, и теперь за её состоянием наблюдают медики.

В целом же врачи настоятельно рекомендуют в случае контакта с зараженным зверем немедленно обращаться в больницу, даже если у вас железный иммунитет и сделаны все прививки.

В вопросах, касающихся здоровья, не стоит полагаться на авось, тем более, что при необходимости укол от инфекции вам сделают в любое время и абсолютно бесплатно.

Степан ФЕДОРОВ

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