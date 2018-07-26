Боровского депутата обидели женщины?

На заседании Городской Думы Боровска, состоявшемся 25 июля, большинством голосов права голоса на двух последующих официальных совещаниях - в сентябре и октябре был лишен депутат Юрий ОРЛОВ. На такие крайние меры в отношении своего коллеги народные избранники пошли по инициативе комиссии по депутатской этике. К слову, на ее последние заседание, где, как уверяют участники, они пытались «разрулить» ситуацию, Юрий Владимирович не пришел. Как, впрочем, не явился он и на минувшее официальное заседание ГД, сославшись на плохое состояние здоровья.

Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, а потому, несмотря на попытки коллег-депутатов быть аккуратными и скромными в своих высказываниях, в итоге стало ясно, что наказать Орлова решили неспроста.

Оказалось, что в позицию «депутат депутату враг» первым встал сам Юрий Владимирович. И начался этот конфликт с истории с картами плана земельной застройки (ПЗЗ), которые на одной из минувших Дум корректировал депкорпус.

Орлов, как было озвучено в минувшую среду, пригрозил администрации судом за то, что она, по его личному мнению, вынесла на обсуждение вопрос, не предоставив депутатам карт для изучения. С этим не согласились его коллеги, которые уверяли, что не только видели эти карты на стенах в зале заседаний, но даже несколько недель имели возможность работать по ним с избирателями.

Однако своего намерения - идти в суд - Юрий Орлов не поменял, а потому был вызван на комиссию по депутатской этике, где его коллеги и сотрудники администрации поначалу пытались понять, почему депутат Орлов занял такую позицию, а потом не сдержались и сгоряча выпалили ему в лицо, что он лжет! Именно эти слова - упрек во лжи и стали поводом для двух других исков в суд о защите чести и достоинства в отношении Главы города Светланы ГАЛЕНКОВОЙ и одной из сотрудниц администрации, которые не смогли молча проглотить обвинение Орлова. И уже после этого очередная «этическая» комиссия решила предложить депутатам оставить своего коллегу Орлова бессловесным до ноября.

Стоит отметить, что если депутат не передумает и не отзовет иски, то ему придется в суде доказывать, что две женщины посягнули на его достоинство. А остальным депутатам - свидетельствовать, видели они эти злополучные карты или нет!

В общем, данная история однозначно не пойдет на пользу Боровской Думе, депутаты которой, по сути, должны быть единым целым, а не устраивать междоусобные войны из-за обидного слова, брошенного коллегами. В конце концов, в борьбе за интересы избирателей на аналогичных совещаниях в других поселениях звучат слова и покрепче.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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