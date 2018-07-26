Дети - наше все?

В каждом поселении Боровского района масса проблем, и, казалось бы, состояние детских площадок - не самая острая тема. Однако именно на нее на этой неделе обратил внимание глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ. Своих коллег из городских и сельских поселений он направил в места детского досуга для проведения обследований на предмет безопасности малых форм, на которых в летние каникулы развлекаются маленькие боровчане.

Во время осмотра дворовых пространств районный начальник рекомендовал обращать внимание не только на аварийность элементов, но и на их «древность», чтобы впоследствии заменять их новыми и современными. Кроме того, Николай Калиничев отметил, что считает правильным обустройство таких игровых мест в каждом дворе, а также создание в муниципалитете одной-двух крупных игровых зон, которые станут местом массового семейного отдыха.

В общем, глава района мыслями совпал с жителями Боровского района, но разошелся с коллегами - руководителями поселений, которые частично озвучили ранее свою позицию по данному вопросу.

К примеру, в Балабанове не первый год и администрация и Дума твердят о том, что создание игровых мест в каждом дворе ведет, как ни странно, к безответственности граждан. Ведь наличие возле своего дома места детских игр с качелями и песочницами, установленными за счет местного бюджета, вовсе не означает благодарность домочадцев, которая выливается в заботу о сохранности этих площадок. Напротив, наличие альтернативы в соседнем дворе притупляет гражданскую ответственность, и лишь единицы горожан подумают сделать замечание чужим детям, которые, вероятно, в силу воспитания крушат пластмассовые горки и рвут металлические цепи качелей.

Так устроен человек, что беречь он готов только то, что является его собственностью, и только на неё он готов достать рубль из кармана на ремонт. А потому до тех пор, пока местные администрации не решатся на непопулярный шаг передачи детских площадок управляющим компаниям, которые, само собой, будут эксплуатировать и ремонтировать их за счет жителей конкретных домов, надеяться на то, что очередная ревизия и последующая замена поломанных элементов решит проблему - смысла нет. А все потому, что дети, конечно, - наше «ВСЁ», но каждый понимает эту фразу по-своему.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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