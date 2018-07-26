26.07.2018

В Балабанове реконструируют старый тротуар



В Балабанове в этом году запланирован большой объём работ по реконструкции тротуаров. Одним из самых проблемных и, следовательно, дорогостоящих участков является пешеходная дорога на ул. Боровской от дома №1 до сетевого магазина.

Долгие годы местные жители были вынуждены ходить на этом довольно протяженном участке дороги по развалившемуся асфальту, перепрыгивая через сезонные лужи, которые образовывались из-за проседания грунта. Но в 2018 году администрация города, наконец, внесла в план работ по благоустройству и этот ранее не ремонтированный участок.

В настоящее время подрядная организация приступила к работам, в том числе в районе дома № 3 на улице Боровской. Этот небольшой «перешеек» соединяет две улицы- Боровскую и Лесную, а потому является одним из востребованных в городе тротуаров.

Согласно проекту, место «стыковки» двух параллельных улиц не только выложат брусчаткой, но и осветят.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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