Сила слова и плуга

В Боровском районе как могут противостоят арбузному натиску.

Навести порядок в части сезонной торговли - дело непростое, тем более в таком необъятном районе, как Боровский, с его заманчивой близостью к транспортным развязкам и скудными полномочиями органов власти и правопорядка.

Все это превращает и без того незримый бой в вялотекущее разгребание тины, которая спустя короткое время вновь затягивает облюбованное пространство.

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ

Во всем виноват экономический подъем севера Калужской области. Пока Боровский район оставался сельскохозяйственным, на обочинах внутренних автодорог можно было заметить только грибников-ягодников да асоциальных личностей, сбывающих краденную с колхозных полей кукурузу. Теперь же, благодаря развитию инфраструктуры, в боровские края потянулись вереницы дачников-москвичей, как термиты, сметающих все на местных рынках и обочинах автодорог. По большей степени именно они - понаехавшие и являются основными покупателями сезонной продукции сомнительного качества, но по заманчиво бросовым ценам.

Как бы там ни было, но противостоять арбузному натиску приходится своими силами, а они невелики. Как недавно поделился замглавы администрации Боровского района по экономическим вопросам Станислав ФИЛИППОВ, он, бывает, по дороге на работу останавливается, выходит из машины и воздействует на арбузных торгашей силой слова. Но то ли молодой чиновник душевных фраз подобрать не может, то ли сами торговцы - люди черствые, но личные беседы видимого эффекта не имеют.

Более того, слабые последствия влекут за собой и рейды, которые за неполный июль органы власти и правопорядка провели уже дважды. Последний случился на минувшей неделе -19 июля, и коснулся сразу нескольких населенных пунктов: Совьяков, Ворсина, Ермолина и Балабанова. Везде совместная комиссия применила силу слова - в очередной раз объяснила, что на обочинах трасс торговля не допускается, и рубля - наложила штрафы. Однако испугались далеко не все, и еще до того, как Станислав Филиппов доложил о количестве составленных административных протоколов и граждан, вызванных на поругание комиссией, по дороге от Ермолина до Боровска бойко торговали сезонными товарами в трех местах.

ПО САМЫЕ ЯГОДЫ

Маленькую локальную победу пока одержала только администрация Балабанова. На минувшей неделе возле автобусной остановки в районе ул. Ворошилова на обочине трассы А-108 после двухлетнего перерыва появился «арбузный» большегруз. После неудачной попытки переговоров, которая так и не подвигла владельца бахчевых прекратить незаконную торговлю, администрация решилась на радикальные меры - инициировала перекопку обочины автодороги в том месте, где припарковалась машина с полосатыми ягодами. В понедельник о недавней продаже здесь бахчевых напоминал только деревянный мега-ценник и брошенные догнивать два с половиной арбуза.

Понятно, что далеко не в каждом месте есть возможность перекопать обочины дорог, да и не выход это, а скорее, рывок отчаяния представителей власти, которые хотят на своих территориях навести порядок, но из-за рамок полномочий не могут этого сделать. И поскольку проблема только набирает обороты из года в год, причем создавая угрозу безопасности дорожного движения на весьма оживленных трассах регионального и федерального значения, то к ее решению пора подключиться как минимум депутатам Заксобрания, посвятив время поиску возможности дополнить силу слова и плуга силой закона.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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