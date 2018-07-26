Руководителей Боровского района позвали сдавать ГТО

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ обратил внимание коллег на низкие показатели в рамках сдачи нормативов ГТО и призвал их проявить большую активность в пропаганде движения.

- В первую очередь это касается образовательных и спортивных учреждений, где нужно принимать меры для активного привлечения молодёжи к сдаче нормативов. Также хочу отметить, что многие сотрудники администрации до сих пор не зарегистрированы в системе. Этого быть не должно, поскольку мы с вами должны служить примером для жителей, чтобы они тоже заражались спортивным движением и вливались в его ряды, - заявил Николай Александрович.

Также глава отметил, что самое важное - сделать первый шаг. Начавший сдавать нормативы человек поддается азарту и с каждым разом старается улучшить свои результаты, стремясь не просто пройти тестирование, а заработать наиболее престижные золотые значки.

Как сильно Калиничев воодушевил своих товарищей по исполнительной власти быть готовыми к труду и обороне и готов ли стать для них примером, станет ясно на очередном этапе сдачи нормативов.

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