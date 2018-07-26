26.07.2018

Руководителей Боровского района позвали сдавать ГТО



Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ обратил внимание коллег на низкие показатели в рамках сдачи нормативов ГТО и призвал их проявить большую активность в пропаганде движения.

- В первую очередь это касается образовательных и спортивных учреждений, где нужно принимать меры для активного привлечения молодёжи к сдаче нормативов. Также хочу отметить, что многие сотрудники администрации до сих пор не зарегистрированы в системе. Этого быть не должно, поскольку мы с вами должны служить примером для жителей, чтобы они тоже заражались спортивным движением и вливались в его ряды, - заявил Николай Александрович.

Также глава отметил, что самое важное - сделать первый шаг. Начавший сдавать нормативы человек поддается азарту и с каждым разом старается улучшить свои результаты, стремясь не просто пройти тестирование, а заработать наиболее престижные золотые значки.

Как сильно Калиничев воодушевил своих товарищей по исполнительной власти быть готовыми к труду и обороне и готов ли стать для них примером, станет ясно на очередном этапе сдачи нормативов.

Другие статьи из рубрики «Общество»

Владислав Шапша: «Центр Реабилитации» завоевал уважение обнинцев много лет назад»

Когда прилетит бумеранг

Обнинские предприниматели не торопятся брать на работу школьников

Борьба с незаконной рекламой превратилась в сизифов труд

Огненный шлейф бюрократии

Губернатор помог обнинцу воплотить мечту
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
28
июля
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление