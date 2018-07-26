В Балабанове прикрыли «икорную» точку

Не первый год в Балабанове ведут активную работу по противодействию незаконной торговле. Но если в части нестационарных торговых объектов (НТО) муниципалитет выработал четкую политику - добиваться сноса через суд, то с заезжими нарушителями справляться труднее.

Так, на минувшей неделе в районе пешеходного перехода у рынка с машины торговали красной икрой. Удивительно, но отважных покупателей не смутили ни сама торговля «с колес» деликатесными консервами, ни цена - 500 рублей за три банки.

Тем не менее прекратить этот икорный поток общими усилиями все же удалось. Как сегодня прокомментировал представитель ОМВД по Боровскому району, икра оказалась искусственной.

Печально, что сами покупатели до сих пор могут и не подозревать о том, что в купленных ими банках вовсе не натуральный продукт. Хотя предъявить претензию и при своевременном обнаружении практически нереально, поскольку при торговле «с колес» обходятся без кассового аппарата.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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