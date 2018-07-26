Москвич обманул банк на семь миллионов рублей

На минувшей неделе сотрудникам полиции удалось предотвратить хищение семи миллионов рублей.

Проживающий в Москве злоумышленник совершил хищение денежных средств, используя поддельные документы. Целью своей махинации мужчина выбрал расположенный в Балабаново офис «Россельхозбанка» и под несуществующей личиной попросил сотрудников выдать ему кредит.

Обман раскрылся уже после того, как мошенник получил средства, однако потратить огромную сумму ему не удалось.

В настоящий момент с подозреваемым работают сотрудники полиции, преступник уже дал признательные показания, и его дальнейшую судьбу предстоит решить суду.

Степан ФЕДОРОВ

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