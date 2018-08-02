Всевидящее око

Система видеонаблюдения Боровского района утрет нос «Безопасному Обнинску»?
Программа «Безопасный город» была запущена на территории области еще в 2014-м году. Основным её пунктом стало создание единой системы видеонаблюдения по всему населенному пункту, а территориями для пилотного запуска были выбраны Калуга, Обнинск и Малоярославецкий район.
Сегодня безопасная инициатива дошла и до Боровска, причем, по словам специалистов, у района есть все шансы не просто организовать систему, а сделать это на порядок лучше, чем получилось у соседей.
НА ЗАВИСТЬ
Несмотря на то что с критикой в адрес инициативы неоднократно выступали не только горожане, но и представители власти и даже некоторые правоохранители, эффект от внедрения системы видеонаблюдения, как говорится, налицо.
Помимо подспорья полицейским в поиске преступников, наличие камер также служит неплохой профилактикой, заставляя лишний раз подумать, прежде чем нарушить закон. Поэтому после пилотных запусков «Безопасный город» постепенно начинает расширять свою географию.
Говорить о том, что уже завтра Боровский район окажется под надежной защитой «большого брата», пока не приходится, но если верить чиновникам, то все предпосылки для полноценного развертывания системы есть.
- В данный момент мы разослали запросы главам поселений, чтобы они предоставили нам сведения и характеристики о камерах, расположенных в их городах. Хочется отметить, что нам присоединение всех имеющихся устройств к серверу обойдется дешевле, чем разработка системы с нуля. Мы можем сделать это достаточно быстро и, объединив имеющиеся ресурсы, получим результат не хуже, а возможно, и лучше обнинского варианта, - отметил замглавы района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.
БИЗНЕС В ПОМОЩЬ
Центр системы предполагается разместить в Боровске, а её сердцем станут два сервера, куда и будет поступать вся информация с камер.
Интересно, что для сравнения чиновники берут соседний Обнинск, который довольно сильно отличается по своей специфике - имеет сравнительно небольшую территорию и куда более развитую в технологическом плане инфраструктуру.
В Боровском районе же размах у системы будет куда больше. Только по примерным подсчетам планируется объединить порядка тысячи камер, при этом аппаратура в различных поселениях отличается, и для интеграции некоторых устройств придется провести модернизацию.
Не стоит обманываться и названием программы. «Безопасный город» также придет и в сельские поселения, часть из которых даже не нуждаются в дополнительных вложениях. То же Ворсино можно переключать на сервер хоть сейчас.
Другое дело, что сначала нужно закупить оборудование, которое, по примерным подсчетам, обойдется району в 700 тысяч рублей, что не является неподъемной для бюджета суммой.
Тем более что у администрации получится значительно сократить свои расходы за счет привлечения к программе частного бизнеса.
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
- У нас есть провайдер, заинтересованный в развитии коммуникаций и занимающийся проведением сетей по всему району в качестве инвестора . По сути, уже сейчас можно говорить, что связь проложена от Ворсино и Балабаново до районного центра, - отмечает специалист администрации, ведущий эксперт Илья КАЛАШНИКОВ.
Оптоволоконный кабель обеспечивает не только стабильное и скоростное соединение, но и куда лучше защищен от взлома. Единственной проблемой для его проведения является относительная дороговизна и расстояние, поэтому как будет решаться вопрос с отдаленными поселениями вроде Асеньевского или Борисово, пока не до конца ясно, но, скорее всего, без беспроводных коммуникаций обойтись не удастся.
Ну а самым важным шагом станет организация постоянного доступа к системе представителей органов правопорядка. Пока неизвестно, будет это сделано через организацию специального рабочего места или путем удаленного доступа, но то, что у полицейских будет возможность круглосуточно пользоваться базой данных, является краеугольным камнем всей затеи.
В целом же перспективы выглядят многообещающими и, что куда более важно, реально выполнимыми. По сути, фундамент будущей системы уже заложен, и теперь чиновникам просто осталось довести все до ума. Конкретные сроки прихода безопасности в Боровский район пока не называют, но учитывая, что сама идея находит отклик на всех уровнях, можно предположить, что реальные шаги для запуска единой системы видеонаблюдения будут сделаны до конца полугодия.