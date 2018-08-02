Всевидящее око

Система видеонаблюдения Боровского района утрет нос «Безопасному Обнинску»?



Программа «Безопасный город» была запущена на территории области еще в 2014-м году. Основным её пунктом стало создание единой системы видеонаблюдения по всему населенному пункту, а территориями для пилотного запуска были выбраны Калуга, Обнинск и Малоярославецкий район.

Сегодня безопасная инициатива дошла и до Боровска, причем, по словам специалистов, у района есть все шансы не просто организовать систему, а сделать это на порядок лучше, чем получилось у соседей.

НА ЗАВИСТЬ

Несмотря на то что с критикой в адрес инициативы неоднократно выступали не только горожане, но и представители власти и даже некоторые правоохранители, эффект от внедрения системы видеонаблюдения, как говорится, налицо.

Помимо подспорья полицейским в поиске преступников, наличие камер также служит неплохой профилактикой, заставляя лишний раз подумать, прежде чем нарушить закон. Поэтому после пилотных запусков «Безопасный город» постепенно начинает расширять свою географию.

Говорить о том, что уже завтра Боровский район окажется под надежной защитой «большого брата», пока не приходится, но если верить чиновникам, то все предпосылки для полноценного развертывания системы есть.

- В данный момент мы разослали запросы главам поселений, чтобы они предоставили нам сведения и характеристики о камерах, расположенных в их городах. Хочется отметить, что нам присоединение всех имеющихся устройств к серверу обойдется дешевле, чем разработка системы с нуля. Мы можем сделать это достаточно быстро и, объединив имеющиеся ресурсы, получим результат не хуже, а возможно, и лучше обнинского варианта, - отметил замглавы района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

БИЗНЕС В ПОМОЩЬ

Центр системы предполагается разместить в Боровске, а её сердцем станут два сервера, куда и будет поступать вся информация с камер.

Интересно, что для сравнения чиновники берут соседний Обнинск, который довольно сильно отличается по своей специфике - имеет сравнительно небольшую территорию и куда более развитую в технологическом плане инфраструктуру.

В Боровском районе же размах у системы будет куда больше. Только по примерным подсчетам планируется объединить порядка тысячи камер, при этом аппаратура в различных поселениях отличается, и для интеграции некоторых устройств придется провести модернизацию.

Не стоит обманываться и названием программы. «Безопасный город» также придет и в сельские поселения, часть из которых даже не нуждаются в дополнительных вложениях. То же Ворсино можно переключать на сервер хоть сейчас.

Другое дело, что сначала нужно закупить оборудование, которое, по примерным подсчетам, обойдется району в 700 тысяч рублей, что не является неподъемной для бюджета суммой.

Тем более что у администрации получится значительно сократить свои расходы за счет привлечения к программе частного бизнеса.

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

- У нас есть провайдер, заинтересованный в развитии коммуникаций и занимающийся проведением сетей по всему району в качестве инвестора . По сути, уже сейчас можно говорить, что связь проложена от Ворсино и Балабаново до районного центра, - отмечает специалист администрации, ведущий эксперт Илья КАЛАШНИКОВ.

Оптоволоконный кабель обеспечивает не только стабильное и скоростное соединение, но и куда лучше защищен от взлома. Единственной проблемой для его проведения является относительная дороговизна и расстояние, поэтому как будет решаться вопрос с отдаленными поселениями вроде Асеньевского или Борисово, пока не до конца ясно, но, скорее всего, без беспроводных коммуникаций обойтись не удастся.

Ну а самым важным шагом станет организация постоянного доступа к системе представителей органов правопорядка. Пока неизвестно, будет это сделано через организацию специального рабочего места или путем удаленного доступа, но то, что у полицейских будет возможность круглосуточно пользоваться базой данных, является краеугольным камнем всей затеи.

В целом же перспективы выглядят многообещающими и, что куда более важно, реально выполнимыми. По сути, фундамент будущей системы уже заложен, и теперь чиновникам просто осталось довести все до ума. Конкретные сроки прихода безопасности в Боровский район пока не называют, но учитывая, что сама идея находит отклик на всех уровнях, можно предположить, что реальные шаги для запуска единой системы видеонаблюдения будут сделаны до конца полугодия.

Степан ФЕДОРОВ

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